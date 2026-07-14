Polski strażak zginął podczas wspinaczki. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Polski turysta, który zginął w słowackich Tatrach, to asp. sztab. Przemysław Zdrojkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów z nieoznakowanego szlaku. "Cześć Jego pamięci" - napisano na stronie toruńskiej komendy.

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Strażak w mundurze z odznaczeniami, sfotografowany z profilu na rozmytym tle, czarna wstążka w rogu.
W Tatrach Wysokich zginął strażak z KM PSP w ToruniuFacebook/ KM PSP ToruńPUSTE

W skrócie

  • Polski strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu zginął podczas wycieczki w słowackich Tatrach.
  • Mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów z nieoznakowanego szlaku podczas wspinaczki na Czarny Szczyt.
  • Służby, mimo podjęcia akcji ratunkowej, nie zdołały uratować życia turysty.
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"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi - strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu - asp. sztab. Przemysława Zdrojkowskiego, który zginął podczas górskiej wyprawy w słowackich Tatrach" - przekazano na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Rodzinie i bliskim zmarłego przekazano wyrazy współczucia. "Cześć Jego pamięci." - zakończono wpis. Portal remiza.pl przekazał, że mężczyzna pełnił służbę w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Zginął polski strażak

O szczegółach tragicznego wypadku poinformowali ratownicy ze Słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowe (HZS). 40-letni turysta z Polski spadł z wysokości 200 metrów z nieoznakowanego szlaku w Tatrach Wysokich. Do tragedii doszło podczas wspinaczki na Czarny Szczyt.

Służby zostały poinformowane przez towarzyszącą strażakowi kobietę. Według relacji przekazanej przez słowackich ratowników zarówno 40-latek, jak i jego partnerka poruszali się po terenie górskim bez asekuracji i niezbędnego sprzętu.

Mimo przybycia służb, które miały do dyspozycji śmigłowiec ratunkowy, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kobieta została ewakuowana. Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe w opublikowanym komunikacie przekazało kondolencje bliskim zmarłego.

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