Polski Ład. Pracownicy urzędów skarbowych apelują do premiera i ministra finansów

Oprac.: Paulina Sowa Polska

"Jesteśmy oburzeni i głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem. Reforma została przygotowana pośpiesznie, z bardzo krótkim vacatio legis i bez odpowiedniego przygotowania państwa do jej wdrożenia" - napisali do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego pracownicy urzędów skarbowych.

Zdjęcie Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki / Polsat News / Polsat News