Polski Ład. Kaczyński: Potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne

Polska Chaos w związku z Polskim Ładem. Wicepremier: Każdy myślał, że jakoś to będzie

"Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne" - powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS.

Polski Ład. Jarosław Kaczyński: Potrzebna radykalna naprawa

"Stało się coś więcej niż niewłaściwego. Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli" - dodał.

Pytany o to, co partia rządząca zamierza teraz zrobić, stwierdził, że "na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa". "Na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne" - oznajmił.

Ustawa covidowa. Jarosław Kaczyński: Dyscyplina w klubie nie miałaby sensu

Kaczyński odniósł się także do głosowania w sprawie ustawy covidowej. Sejm we wtorek zdecydował o odrzuceniu ustawy covidowej, nazywanej przez niektórych "lex Kaczyński", umożliwiającej pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a pracodawcom żądanie informacji o negatywnym wyniku tego testu.



"W naszym klubie nie było w tej sprawie dyscypliny, bo nie miałaby tutaj sensu. Można było także zanotować ogromną determinację grupy kwestionującej potrzebę szczepień, rygorów. Muszę się przyznać, że nie bardzo rozumiem tę postawę, bo w ustawie nie było nic o szczepionkach i rygorach. Była tylko oferta bezpłatnych badań - co tydzień. Ministerstwo Zdrowia widziało taką możliwość - oraz możliwość, podkreślam: możliwość, a nie przymus, formułowania roszczeń na zasadzie ustawowego domniemania. Nie bardzo więc rozumiem, o co chodzi" - skomentował.





Jarosław Kaczyński: Opozycja ramię w ramię z radykalnymi antyszczepionkowcami

Jak dodał prezes PiS, "zupełnie już nie rozumie opozycji". "Domagała się, żeby 'coś robić', a głosy tylko jej części zupełnie by wystarczyły, by ustawa - być może z zaproponowanymi przez nią zmianami - przeszła. Byliśmy otwarci na dyskusję. Ale jak widać, nie o to chodzi. Chodzi o czynienie z epidemii pałki na PiS" - stwierdził Kaczyński.

"Skądinąd zabawne jest, choć nie śmieszne, bo nie ma z czego się śmiać, że opozycja jest tak bardzo przeciwko nam, że głosowała ramię w ramię z najbardziej radykalnymi przedstawicielami grupy antyszczepionkowców" - dodał"

Wojna na Ukrainie? Jarosław Kaczyński: Imperia mają apetyt niekończący się

Wicepremier pytany był także o ryzyko wojny na Ukrainie. "Pewność w polityce jest rzadka, szczególnie jeżeli mówimy o wojnie. To byłoby coś niesłychanie poważnego i trudno powiedzieć, jak będzie świat wyglądał po takiej agresji, jeśli by do niej doszło i oczywiście, jak by to wyglądało w sensie walk, przebiegu militarnego, przebiegu całego tego konfliktu" - powiedział.

Jak stwierdził, Władimir Putin podejmuje ogromne ryzyko, a Zachód, także i Polska, zostaje poddany bardzo trudnej próbie. "Jeżeli tę próbę przegra, to oznacza otwarcie drogi do dalszej ekspansji rosyjskiej. Zdaje się, że są tacy, którzy uważają, że to może być w interesie Niemiec. Niech nie zapominają, że imperia mają apetyt niekończący się. Jeżeli w tym momencie może to być próba budowania kondominium w Europie, to w pewnym momencie ona się skończy i będzie wygrywał nie ten, co ma wyższe PKB, tylko ten, kto ma silniejszą armię. Czy Czyngis-chan miał duże PKB na tle innych? Można to powstrzymać. Zachód ma na to siły, tylko musi wykazać determinację i pewien poziom odwagi, choć i rozwagi" - skomentował.



W jednym z pytań przytoczono opinię gazety "Der Spiegel", która uważa, że postawa Niemiec zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu wojny. Kaczyński, pytany, czy Polska myśli o tej kwestii podobnie, odparł: "Oczywiście, że tak". "Czym bardziej zdecydowana jest postawa Zachodu, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wybuchu wojny" - dodał.

Jarosław Kaczyński: Mamy tu najwyraźniej do czynienia z pewnym nieporozumieniem

"Tutaj [do Polskie - red.] będą uciekali ludzie, jeśli do agresji dojdzie. Jaka ich będzie liczba? Trudno przewidzieć. Ciągle może być tak, że do tego nie dojdzie" - powiedział.

Kaczyński został poproszony o odniesienie się do słów szefa ukraińskiego resortu obrony, który mówił w "Rzeczpospolitej": "Mamy długą historię polskiej pomocy humanitarnej, ale jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, takich dostaw na razie nie było".

"Tu mamy najwyraźniej do czynienia z pewnym nieporozumieniem" - stwierdził Kaczyński.

"Zwróciliśmy się do Ukrainy z pytaniem o ich potrzeby, uzyskaliśmy odpowiedź i sami na te oczekiwania odpowiedzieliśmy pozytywnie w miarę istniejących możliwości (chodzi o rodzaje środków bojowych, którymi dysponujemy). Później ta formuła - z naszej inicjatywy - została jeszcze rozszerzona. W pewnym momencie długo nie było odpowiedzi ze strony Ukrainy, podobno ze względu na jakieś zamieszanie w tamtejszym ministerstwie obrony, tak to przynajmniej wyjaśniał minister Reznikow. W każdym razie byliśmy i jesteśmy gotowi do pomocy i jej udzielamy" - powiedział. Jak dodał, "o szczegółach oczywiście mówić nie będzie".

Pytany, czy sankcje wobec Rosji i rosyjskich oligarchów byłyby wystarczające dotkliwe, powiedział, że "wobec Rosjan można zastosować bardzo poważne sankcje, natomiast jest pytanie, czy się na to zdecydują".

"Po pierwsze: można ich wyłączyć z systemu rozliczeń finansowych - to jest straszliwy cios. Drugie sankcje to sankcje personalne. Oni bardzo nerwowo reagują na możliwość sankcji wobec samego Putina. Na pewno byłyby bardzo wskazane. Jeżeli chodzi o oligarchów - można bardzo potężnie uderzyć, majątki tam są i można bardzo mocno w tę grupę, klasę oligarchiczną, uderzyć, są też inne możliwości. Oczywiście można zablokować Nord Stream 2. Ten gazociąg jest elementem długotrwałych przygotowań do operacji, która jest w tej chwili prowadzona" - wyliczał Kaczyński.