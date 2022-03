Polski Ład okazał się fiaskiem, a podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister Artur Soboń nie wymieniali jego nazwy. Rząd przygotował propozycje ustawy naprawiającej sztandarowy projekt PiS z przełomu roku. Tym razem ma być on porządnie skonsultowany i dopiero wówczas powstanie finalna wersja.

Co zakładają zmiany? To obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc., likwidacja ulgi dla klasy średniej, powrót wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla samotnych rodziców oraz zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Porozumienie: Polski Ład to porażka

Jarosław Gowin przypomniał w mediach społecznościowych, że od początku on i jego Porozumienie mieli rację w sprawie reformy podatkowej. To właśnie za krytykę Polskiego Ładu Gowin został wyrzucony z rządu Prawa i Sprawiedliwości.

- Zapowiedziane zmiany pokazują, że nawet premier Morawiecki przyznaje, że Polski Ład to porażka - stwierdził w rozmowie z Interią Jan Strzeżek z Porozumienia. Jak mówi, "skoro trzeba było w styczniu wprowadzać gigantyczne korekty, skoro teraz trzeba wprowadzać fundamentalne zmiany, to oznacza, że napisany na kolanie Polski Ład jest po prostu klapą".

- Szkoda tylko, że przy okazji promowania tego projektu wydano gigantyczne pieniądze, żeby premier mógł budować na nim swoją pozycję polityczną - zauważa.

Jak mówi, "nie powinno być zmian podatkowych w ciągu roku". - Księgowi znowu będą mieli gigantyczny problem, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. To gigantyczny chaos, spotęgowany tym, że Polska nie ma ministra finansów, a od dziś także ministra odpowiedzialnego za gospodarkę - dodaje.

- Trzeba naprawić Polski Ład, bo to realnie wpływa na to, jak wiele pieniędzy zostaje w kieszeniach Polaków. Każde rozwiązania, które obniżają podatki są dobre. Szkoda tylko, że wcześniej nas nie słuchano. Teraz polskiej gospodarce grozi duet Janusz Kowalski i Olga Semeniuk - moim zdaniem Polska nie jest na niego gotowa, a już na pewno na niego nie zasłużyła - ironizuje Strzeżek.

Lewica: Rząd jak zwykle bardzo dużo obiecuje

"Obiecującymi zapowiedziami" najnowsze zmiany nazywa Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy. Jak przekonuje jednak, na razie to jedynie hasła i czeka na konkrety.

- Rząd jak zwykle bardzo dużo obiecuje. Na początek można powiedzieć, że to rozwiązania obiecujące. Dające nadzieję, że Polakom będzie żyło się lepiej. Ale jak to z PiS-em - diabeł tkwi w szczegółach. Polski Ład też miał być czymś wspaniałym, a okazał się "drogim ładem". Dzisiaj premier stawia drugi krok, więc chcę zobaczyć konkrety zanim coś pochwalę - mówi Interii Krzysztof Gawkowski.

- PiS zaczyna się wstydzić swojego programu i nagle wymazuje go z grafik. Miał być skok jakościowy, a doprowadziło to do skoku jakości życia, ale w dół. Mam wrażenie, że dziś rząd chce to wszystko ukryć. Czy to będzie poprawa? Dziś nic jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć - dodaje przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy.