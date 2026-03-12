Polski kardynał po 30 latach wraca z Watykanu. Kulisy decyzji papieża
- Ojciec Święty Leon XIV zapytał mnie, czy po 28 latach służby czterem papieżom w Watykanie, nie pragnę wrócić do swojej diecezji pochodzenia - powiedział kard. Konrad Krajewski, który w czwartek został mianowany nowym metropolitą łódzkim. Duchowny opowiedział o kulisach tej decyzji.
W skrócie
- Kardynał Konrad Krajewski po 28 latach pracy w Watykanie wraca do swojej diecezji i został mianowany nowym metropolitą łódzkim.
- Papieską nominację przekazała Nuncjatura Apostolska w Polsce, decyzję podjął papież Leon XIV.
- Kardynał Krajewski podkreślił, że "nigdy nie opuścił Polski", zawsze pozostawał wśród ludzi i "odczuwał tęsknotę".
- Ojciec Święty Leon XIV zapytał mnie, czy po 28 latach służby czterem papieżom w Watykanie, nie pragnę wrócić do swojej diecezji pochodzenia i razem z wiernymi dążyć do świętości. Z radością odpowiedziałem: "tak" - powiedział w wywiadzie dla Vatican News kard. Konrad Krajewski.
Nowy minowany metropolita łódzki stwierdził następnie, że decyzja Leona XIV go "przerasta". Jak jednak dodał, "zjednoczony i pełny ufności Bogu, chcę się stać jednym z nich (wiernych - przyp. red.), jednocześnie podejmując odpowiedzialność prowadzenia wiernych i siebie w drodze do świętości".
Kardynał Krajewski o Polsce: Odczuwałem pewną tęsknotę
Kardynał Konrad Krajewski zdradził także, że papież Leon XIV przed ostatecznym podjęciem decyzji "z delikatnością zapytał go", czy chce "przenieść całe doświadczenie zdobyte w Kościele powszechnym do Kościoła lokalnego".
- Zgodziłem się chętnie, ponieważ dobro Kościoła rodzi się z bliskości z wiernymi. Moja diecezja jest duża, liczy dwa i pół miliona mieszkańców - jestem gotowy służyć - zapewnił.
Metropolita łódzki dodał ponadto, że tak naprawdę "nigdy nie opuścił Polski". - Zawsze pozostawałem wśród ludzi i odczuwałem też pewną tęsknotę - wyjaśnił.
W kontekście najnowszych zmian w życiu duchowym kardynał przypomniał, że "był przy Janie Pawle II w ostatnich siedmiu latach jego życia, kiedy był już chory".
- Potem pontyfikat Benedykta XVI, następnie papieża Franciszka i dziesięć miesięcy Papieża Leona. Doświadczyłem różnych rzeczy, ponieważ każdy papież wniósł do Kościoła coś nowego, każdy z innym akcentem - wspomniał w wywiadzie.
Konrad Krajewski został nowym metropolitą łódzkim. Decyzję podjął papież Leon XIV
Przypomnijmy, że kardynała Konrada Krajewskiego na nowego metropolitę łódzkiego mianował papież Leon XIV. Decyzję Ojca Świętego w czwartek w południe przekazała Nuncjatura Apostolska w Polsce.
"Dziś w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty Leon XIV mianował nowym Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim dotychczasowego Jałmużnika Papieskiego - pochodzącego z Łodzi - kardynała Konrada Krajewskiego" - przekazano w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.
Kapłan zajmie urząd metropolity łódzkiego po ustąpieniu kardynała Grzegorza Rysia, który na stanowisku arcybiskupa metropolity krakowskiego zastąpił w grudniu ubiegłego roku Marka Jędraszewskiego.
Źródło: Vatican News