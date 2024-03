Szef Sztabu Generalnego, odnosząc się do płynącego ze strony Rosji zagrożenia ostrzegał, że Moskwa przygotowuje się do konfliktu z NATO.

Rosja-NATO. Gen. Wiesław Kukuła o przygotowaniach Moskwy

Trzeci - w ocenie gen. Kukuły - najmniej przewidywalny to wektor szans. - Rosja jest oportunistą i wykorzysta każdą szansę i rodzącą się słabość, która da się zoperacjonalizować do osiągnięcia własnych interesów - stwierdził.

"NATO musi odstraszać gotowością do natychmiastowej obrony"

Zdaniem szefa SGWP, to właśnie dlatego NATO musi odstraszać agresora gotowością do natychmiastowej obrony. - Nie możemy doprowadzić do utraty spójności Sojuszu. Jeśli się tak stanie, to szanse Rosji znacznie wzrosną. To będzie jasny sygnał dla Kremla, by rozpocząć działania ofensywne - podkreślił.