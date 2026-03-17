W skrócie Gen. dyw. Karol Molenda został wybrany przez Komitet Wojskowy NATO na stanowisko Cyber Champion, doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji.

Generał Molenda posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz kieruje Komponentem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni od 2022 roku.

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, posiada studia MBA w zakresie cybernetyki i został odznaczony m.in. The Army Commendation Medal.

Minister obrony przekazał gratulacje za pośrednictwem platformy X.

"Świetna wiadomość dla Polski! Komitet Wojskowy NATO wybrał gen. dyw. Karola Molendę na stanowisko Cyber Champion - doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji. To kluczowa funkcja związana ze wzmacnianiem roli cyberbezpieczeństwa w Sojuszu" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że generał Molenda ma wieloletnie doświadczenie strategiczne i operacyjne w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wybór - jak stwierdził minister - to potwierdzenie, że kompetencje budowane przez Wojsko Polskie w obszarze transformacji cyfrowej są wysoko oceniane w strukturach NATO. "Gratuluję panie generale" - dodał szef MON.

Polski generał doradcą strategicznym dowódcy NATO

Generał podziękował na platformie X za gratulacje i słowa uznania. "Przyjmuję ten wybór jako zaszczyt, ale jeszcze bardziej jako zobowiązanie" - napisał gen. dyw. Karol Molenda. Podkreślił, że wyróżnienie traktuje przede wszystkim jako docenienie pracy żołnierzy i ekspertów, którzy każdego dnia budują przewagę Wojska Polskiego w cyberprzestrzeni.

"Przed nami kolejne wyzwania. Jestem gotów podejmować je z pełnym zaangażowaniem, służąc Polsce i wzmacniając bezpieczeństwo Sojuszu" - dodał.

Generał dywizji Karol Molenda z funkcją w NATO. Jakie ma doświadczenie w cyberbezpieczeństwie?

Gen. Molenda od 2022 roku dowodzi Komponentem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz był pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Posiada wieloletnie doświadczenie w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie zajmował m.in. stanowiska naczelnika Wydziału Cyberkontrwywiadu, Wydziału Bezpieczeństwa Komputerowego i Wydziału Informatyki Śledczej. Był także zastępcą dyrektora Biura Bezpieczeństwa Cybernetycznego oraz zastępcą dyrektora Zarządu VI SKW. Stopień generała brygady otrzymał w 2019 roku, a generała dywizji - w 2023 roku.

Jest absolwentem kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wojskowej Akademii Technicznej oraz studiów MBA na Wydziale Cybernetyki WAT. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych i zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Został odznaczony m.in. The Army Commendation Medal, przyznawanym przez Departament Obrony USA za zaangażowanie i nieszablonowe działania w obszarze cyberkontrwywiadu.

