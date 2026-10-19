Eurostat, czyli unijny urząd statystyczny, zbadał, jak wielu obywateli Unii Europejskiej podróżuje wewnątrz swoich krajów, a ilu poza granice swoich państw. Polacy okazali się jednym z narodów najchętniej odpoczywających u siebie. Częściej robią to tylko Rumuni, Hiszpanie, Grecy, Francuzi, Portugalczycy i Włosi. Znacznie przewyższamy też unijną średnią podróży wewnątrz kraju. Wynosi ona 70 proc. U nas to niemal 80 proc.

Czemu wypoczywamy u siebie? "Dla każdego coś się znajdzie"

Wśród tych 80 proc. jest m.in. Natalia Susło. Ostatni urlop spędziła z mężem i dwiema córkami na Kaszubach.

- Nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby uznać wakacje za wyjątkowe - przekonuje w rozmowie z Interią. Dodaje, że wybór urlopu w Polsce był przemyślany i przemawiały za nim konkretne argumenty. - Zależy mi na wspieraniu polskiej gospodarki i lokalnych przedsiębiorców, a dzieciom chcę pokazywać, że Polska jest piękna i różnorodna - mówi.

Według Celiny Wołosz z miejskiej spółki "Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia" podobne zdania często się powtarzają.

- Z opinii odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej wynika, że Polacy wybierają swój kraj, bo jest bardzo zróżnicowany. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: od morza, przez góry, po miejsce na city break i nieodkryte perełki - zauważa Wołosz w rozmowie z Interią.

I - na prośbę Interii - przedstawia dokładne liczby turystów krajowych i zagranicznych w jej mieście. - Od początku tego roku do końca sierpnia turystów krajowych mieliśmy prawie 800 tys., a zagranicznych niecałe 150 tys. - mówi.

Dodaje, że turystyczny wzrost miasto odczuwa z roku na rok, a - jej zdaniem - głównym powodem jest poprawa infrastruktury.

- Zarówno kolejowej, jak i drogowej. Chodzi o dostępność, bez konieczności korzystania z transportu lotniczego, który bywa niepewny - zauważa ekspertka.

Jej zdaniem turystycznym wzrostom sprzyja także "moda na miasta nieodkryte, a Szczecin do tej pory nie był miastem, które kojarzyło się turystycznie".

Bezpieczeństwo, dobre drogi i to, że jesteśmy mili. Powody turystycznego boomu

Ale na turystycznym boomie korzystają też miejscowości, które z wczasowiczów żyją od lat.

- W ogóle mnie nie zaskakują te statystyki. Oczywiście trudno mi stwierdzić, czy 86 proc. czy 78 proc. turystów u nas to Polacy, ale na pewno zdecydowana większość. Myślę, że około 80 proc. Z roku na rok jest coraz więcej Czechów, ale te liczby nie mogą się równać - mówi Interii Sławomir Mazur, właściciel pensjonatu w Międzyzdrojach.

Jego zdaniem powody tego, że Polacy wypoczywają głównie u siebie są dwa: bezpieczeństwo i podnosząca się jakość.

- Wyjazdy za granicę często wiążą się z trudnościami, m.in. z dotarciem na miejsce. A u nas jest bezpiecznie, znamy język, a i przedsiębiorcy są często tak mili, jak ci z zagranicy, bo przecież przez lata na to zwracaliśmy uwagę - dodaje Mazur.

Jego zdaniem "dużo się zmieniło i wciąż zmienia na lepsze".

Gdy o powody, dla których Polacy wypoczywają u siebie, pytam Tomasza Marca z Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiada krótko: - Bo lubią.

Co konkretnie? - Być blisko przyrody, a tę w Polsce mamy malowniczą i dającą możliwość wypoczynku na różny sposób: od turystyki aktywnej po coraz popularniejsze "slow travel" - mówi Interii Tomasz Marzec.

Jeździmy po Polsce przez pieniądze. "Nie chodzi o to, że jest tanio"

Drugi powód to pieniądze. - Nie chodzi jednak o to, że wakacje u nas są dużo tańsze. Polacy bardziej doceniają stosunek jakości do ceny, a tu mamy ogromny atut - mówi rzecznik Polskiej Organizacji Turystycznej.

Według niego "polska baza hotelowa, ośrodki wypoczynkowe i prywatne kwatery mają najczęściej dużo wyższy standard niż te za granicą".

Także według analiz Celiny Wołosz stosunek ceny do jakości to jedna z głównych motywacji przyjazdu turystów.

- Kolejne to przyciągająca przyroda i możliwość wypoczynku nad wodą. Turyści doceniają bezpieczeństwo, ale także wygodę. Podróżowanie po własnym kraju nie wymaga przecież wymiany walut i znajomości języków obcych - zauważa Wołosz i dodaje, że te wnioski płyną z ankiet, które wypełniają turyści.

Eksperci ruchu turystycznego przekonują, że wypoczynek w Polsce stał się modny, a te opinie potwierdzają dane. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 roku w Polsce było niemal 43 mln turystów, a to o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Według Tomasza Marca to nie musi być szczyt turystycznego zainteresowania.

- Od ponad 30 lat podróżuję po Polsce i nadal mam poczucie, że niczego jeszcze nie zobaczyłem. Nasza infrastruktura i oferta turystyczna rozwijają się tak szybko, że życia nie wystarczy, żeby zobaczyć wszystko - uważa rzecznik Polskiej Organizacji Turystycznej.

Tobiasz Madejski