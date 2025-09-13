Polski biskup zrezygnował. Nowa decyzja papieża Leona XIV
Ojciec Święty przyjął rezygnację bp. Jacka Jezierskiego z posługi biskupa elbląskiego - przekazała Konferencja Episkopatu Polski. Jak podano w komunikacie, urząd ten obejmie teraz bp Wojciech Skibicki, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.
W skrócie
- Ojciec Święty przyjął rezygnację bp. Jacka Jezierskiego, który ustąpił ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.
- Nowym biskupem diecezji elbląskiej zostanie bp Wojciech Skibicki, dotychczasowy biskup pomocniczy.
- Bp Skibicki posiada bogate doświadczenie duszpasterskie i naukowe, obejmie urząd 17 października, a ingres do katedry odbędzie się dzień później.
Decyzję Ojca Świętego Leona XIV ogłosiła w sobotę w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. W Konferencji Episkopatu Polski bp Skibicki wchodzi w skład Komisji Duchowieństwa.
Bp Skibicki jest czwartym w kolejności pasterzem diecezji elbląskiej. Zarząd nad diecezją biskup nominat przejmie 17 października, a 18 października odbędzie uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu.
Diecezja elbląska. Bp Wojciech Skibicki obejmie nowe stanowisko
Jak przekazano w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej, Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 roku w Skrwilnie, w diecezji płockiej, w rodzinie Józefa i Lucyny z domu Pilśniak. Został ochrzczony w parafialnym kościele pw. św. Anny. Uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Malborku, gdzie w 1989 roku zdał egzamin maturalny. Był związany z parafią pw. św. Urszuli Ledóchowskiej.
Ukończył studia teologiczne w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 czerwca 1995 roku w Elblągu z rąk bp. Andrzeja Śliwińskiego.
W latach 1995-1996 był wikariuszem parafii św. Rodziny w Elblągu. W latach 1996-1997 oraz 2003-2010 - sekretarzem i kapelanem biskupa. Odbył studia doktoranckie z zakresu liturgiki w KUL. W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. Instytucja katechumenatu dorosłych w praktyce duszpasterskiej diecezji polskich; promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć.
Biskup Skibicki ukończył także: Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa w KUL w Lublinie (1999-2001), Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (2011-2013) oraz szkolenie nt. "Kanoniczne i psychologiczne aspekty odpowiedzi Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych" (2015).
Bp Jacek Jezierski złożył rezygnację. Wyznaczono nowego biskupa diecezjalnego
Nowo mianowany biskup wykładał liturgikę w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie. W latach 2004-2016 był wicerektorem seminarium w Elblągu, a także członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. W 2014 roku został mianowany kanonikiem rzeczywistym Kapituły Katedralnej Elbląskiej.
W latach 2006-2015 był diecezjalnym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, a w latach 2009-2019 - rzecznikiem prasowym kurii diecezjalnej.
W latach 2015-2019 pełnił urząd delegata biskupa ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego. Był dyrektorem wydziału nauki katolickiej kurii oraz dyrektorem ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji, członkiem komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczącym zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej.
6 kwietnia 2019 roku przyjął święcenia biskupie z rąk bp. Jacka Jezierskiego.
Bp Jacek Jezierski złożył w listopadzie 2024 roku na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Powodem rezygnacji był wiek biskupa, który skończy 75 lat.