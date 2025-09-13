W skrócie Ojciec Święty przyjął rezygnację bp. Jacka Jezierskiego, który ustąpił ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.

Nowym biskupem diecezji elbląskiej zostanie bp Wojciech Skibicki, dotychczasowy biskup pomocniczy.

Bp Skibicki posiada bogate doświadczenie duszpasterskie i naukowe, obejmie urząd 17 października, a ingres do katedry odbędzie się dzień później.

Decyzję Ojca Świętego Leona XIV ogłosiła w sobotę w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. W Konferencji Episkopatu Polski bp Skibicki wchodzi w skład Komisji Duchowieństwa.

Bp Skibicki jest czwartym w kolejności pasterzem diecezji elbląskiej. Zarząd nad diecezją biskup nominat przejmie 17 października, a 18 października odbędzie uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu.

Diecezja elbląska. Bp Wojciech Skibicki obejmie nowe stanowisko

Jak przekazano w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej, Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 roku w Skrwilnie, w diecezji płockiej, w rodzinie Józefa i Lucyny z domu Pilśniak. Został ochrzczony w parafialnym kościele pw. św. Anny. Uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Malborku, gdzie w 1989 roku zdał egzamin maturalny. Był związany z parafią pw. św. Urszuli Ledóchowskiej.

Ukończył studia teologiczne w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 czerwca 1995 roku w Elblągu z rąk bp. Andrzeja Śliwińskiego.

W latach 1995-1996 był wikariuszem parafii św. Rodziny w Elblągu. W latach 1996-1997 oraz 2003-2010 - sekretarzem i kapelanem biskupa. Odbył studia doktoranckie z zakresu liturgiki w KUL. W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. Instytucja katechumenatu dorosłych w praktyce duszpasterskiej diecezji polskich; promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć.

Biskup Skibicki ukończył także: Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa w KUL w Lublinie (1999-2001), Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (2011-2013) oraz szkolenie nt. "Kanoniczne i psychologiczne aspekty odpowiedzi Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych" (2015).

Bp Jacek Jezierski złożył rezygnację. Wyznaczono nowego biskupa diecezjalnego

Nowo mianowany biskup wykładał liturgikę w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie. W latach 2004-2016 był wicerektorem seminarium w Elblągu, a także członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. W 2014 roku został mianowany kanonikiem rzeczywistym Kapituły Katedralnej Elbląskiej.

W latach 2006-2015 był diecezjalnym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, a w latach 2009-2019 - rzecznikiem prasowym kurii diecezjalnej.

W latach 2015-2019 pełnił urząd delegata biskupa ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego. Był dyrektorem wydziału nauki katolickiej kurii oraz dyrektorem ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji, członkiem komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczącym zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej.

6 kwietnia 2019 roku przyjął święcenia biskupie z rąk bp. Jacka Jezierskiego.

Bp Jacek Jezierski złożył w listopadzie 2024 roku na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Powodem rezygnacji był wiek biskupa, który skończy 75 lat.

