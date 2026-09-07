Po wietrznym i miejscami mokrym weekendzie w poniedziałek czeka na sporo zmian na lepsze. To zasługa wyżu Ulrich, pod którego wpływem znajdzie się cały nasz kraj. A to oznacza praktycznie bezdeszczową aurę, choć mogą się zdarzyć wyjątki - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem zmiany w pogodzie jeszcze się pogłębią.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Deszcze i burze biorą wolne. Mokro tylko miejscami

Od rana w wielu miejscach jest pochmurnie, choć zdecydowanie lepiej pod tym względem jest w centrum i na południowym wschodzie, gdzie przez większość dnia powinno świecić słońce.

Przeważnie będzie spokojnie, choć na północy może słabo popadać deszcz. W pozostałych rejonach jednak będzie sucho.

Pomimo przyjaznej aury w wielu miejscach temperatury nie zachwycą, zwłaszcza na północnym wschodzie i lokalnie na terenach podgórskich. Tam termometry pokażą 16-18 stopni. W reszcie kraju będzie nieco cieplej: do 19-23 stopni Celsjusza.

W poniedziałek w wielu miejscach będzie spokojnie i sucho, choć dość chłodno: maksymalnie do około 23 st. C WXCharts materiał zewnętrzny

Dzięki wyżowi nie musimy się przejmować groźnymi zjawiskami. W całej Polsce wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie tylko nie stworzy żadnego zagrożenia, ale też nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej.

Pogoda szykuje większe zmiany. We wtorek powrót lata

"Nastąpi uspokojenie w atmosferze, pojawią się w Polsce korzystne warunki biometeorologiczne" - czytamy w poniedziałkowej prognozie IMGW. Pogoda będzie przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm, szczególnie w centrum.

Na zachodzie i miejscami na południowych krańcach Polski warunki w ciągu dnia mogą się pogorszyć do niekorzystnych - w reszcie regionów będą one korzystne lub obojętne, szczególnie na wschodzie.

W przeważającej części kraju warunki będą korzystne, choć lokalnie mogą się pogorszyć - głównie na południu i wschodzie IMGW materiał zewnętrzny

Wyżowa pogoda jeszcze mocniej odczuwalna będzie we wtorek. Tego dnia niebo jeszcze bardziej się przejaśni, do tego zrobi się zdecydowanie cieplej niż obecnie.

Na najchłodniejszej północy zanotujemy 23-24 st. C, w centrum i na terenach podgórskich około 26, a gorąco zrobi się na południu. Tam wrócą typowo letnie temperatury, dochodzące do 28-29 stopni, a lokalnie możliwy będzie nawet upał na poziomie 30 stopni Celsjusza. To może być jeden z ostatnich upalnych epizodów w tym roku.

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