Polska znalazła się w zasięgu Ulricha. Pogoda wyraźnie zmieni kurs

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

"Nastąpi uspokojenie w atmosferze" - nie mają wątpliwości synoptycy IMGW, ale na tym zmiany w pogodzie się nie skończą. Wyż Ulrich sprawi, że opady, jeśli gdziekolwiek się pojawią, to tylko symbolicznie. Temperatury jeszcze nie wrócą do lipcowych poziomów, ale z każdą kolejną godziną będziemy bliżej przełomu w tej kwestii. Do naszego kraju może jeszcze wrócić upał.

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Słoneczna i spokojna pogoda w Polsce. W poniedziałek słabo popadać może tylko miejscami na północy - wynika z prognoz IMGW
Pogoda w poniedziałek będzie w wielu miejscach spokojna i słoneczna, ale na większe ocieplenie trzeba będzie poczekać do wtorku - prognozuje IMGWRoman Bosiacki/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Po wietrznym i miejscami mokrym weekendzie w poniedziałek czeka na sporo zmian na lepsze. To zasługa wyżu Ulrich, pod którego wpływem znajdzie się cały nasz kraj. A to oznacza praktycznie bezdeszczową aurę, choć mogą się zdarzyć wyjątki - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem zmiany w pogodzie jeszcze się pogłębią.

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Deszcze i burze biorą wolne. Mokro tylko miejscami

Od rana w wielu miejscach jest pochmurnie, choć zdecydowanie lepiej pod tym względem jest w centrum i na południowym wschodzie, gdzie przez większość dnia powinno świecić słońce.

Przeważnie będzie spokojnie, choć na północy może słabo popadać deszcz. W pozostałych rejonach jednak będzie sucho.

Pomimo przyjaznej aury w wielu miejscach temperatury nie zachwycą, zwłaszcza na północnym wschodzie i lokalnie na terenach podgórskich. Tam termometry pokażą 16-18 stopni. W reszcie kraju będzie nieco cieplej: do 19-23 stopni Celsjusza.

Mapa anomalii temperatury powietrza prezentująca wyraźnie cieplejsze niż zwykle warunki na zachodzie i południu Polski oraz znacznie chłodniejsze na wschodzie i północnym wschodzie kraju, z wyraźną granicą przebiegającą przez centralne regiony.
W poniedziałek w wielu miejscach będzie spokojnie i sucho, choć dość chłodno: maksymalnie do około 23 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Dzięki wyżowi nie musimy się przejmować groźnymi zjawiskami. W całej Polsce wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie tylko nie stworzy żadnego zagrożenia, ale też nie powinien obniżać temperatury odczuwalnej.

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Pogoda szykuje większe zmiany. We wtorek powrót lata

"Nastąpi uspokojenie w atmosferze, pojawią się w Polsce korzystne warunki biometeorologiczne" - czytamy w poniedziałkowej prognozie IMGW. Pogoda będzie przeważnie korzystnie wpływać na nasz organizm, szczególnie w centrum.

Na zachodzie i miejscami na południowych krańcach Polski warunki w ciągu dnia mogą się pogorszyć do niekorzystnych - w reszcie regionów będą one korzystne lub obojętne, szczególnie na wschodzie.

Mapa Polski z zaznaczonymi strefami bioklimatycznymi: przeważający obszar kraju pokryty kolorem jasnozielonym oznacza warunki korzystne, podczas gdy południowy zachód wyróżniony jest czerwonymi liniami ukośnymi jako obszar niekorzystny. Dodatkowo widoc...
W przeważającej części kraju warunki będą korzystne, choć lokalnie mogą się pogorszyć - głównie na południu i wschodzieIMGWmateriał zewnętrzny

Wyżowa pogoda jeszcze mocniej odczuwalna będzie we wtorek. Tego dnia niebo jeszcze bardziej się przejaśni, do tego zrobi się zdecydowanie cieplej niż obecnie.

Na najchłodniejszej północy zanotujemy 23-24 st. C, w centrum i na terenach podgórskich około 26, a gorąco zrobi się na południu. Tam wrócą typowo letnie temperatury, dochodzące do 28-29 stopni, a lokalnie możliwy będzie nawet upał na poziomie 30 stopni Celsjusza. To może być jeden z ostatnich upalnych epizodów w tym roku.

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