W skrócie Na południu Polski w nocy z czwartku na piątek temperatury mogą spaść nawet do -15℃. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem.

W piątek spodziewane są marznące opady mżawki, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie kraju, co może powodować gołoledź.

Prognozowane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Jak przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha, w czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie, jedynie na krańcach północnych będzie ono zwiększało się z umiarkowanego do dużego. Z kolei na południu zachmurzenie będzie duże. Lokalnie spodziewane są opady śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C do -2 st. C, najcieplej na wybrzeżu ok. 0 st. C, najchłodniej w regionach podgórskich ok. -8 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Na południu lokalnie umiarkowany oraz porywisty z kierunków wschodnich.

Przed nami wyjątkowo mroźna noc. IMGW wydał ostrzeżenia

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe oraz umiarkowane. Na północy i centrum będzie ono wzrastać do dużego. Na północnym wschodzie możliwe opady śniegu.

Temperatura minimalna od -15 st. C lokalnie na południu przez -9 st. C w centrum i -4 st. C na północy do 0 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla południowych części woj. śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Prognozuje się tam temperaturę minimalną lokalnie w obniżeniach terenu do -15 st. C. Alert obowiązuje od godz. 22 w czwartek do piątku, do godz. 8. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.

Piątek przyniesie marznące opady. Alert IMGW dla części województw

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnianiami. Na wschodzie spodziewane są słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a także mżawki. Temperatura od -3 st. C na południu do 5 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie we wschodniej części Polski porywisty z kierunków zachodnich.

IMGW wydał alert I stopnia przed opadami marznącymi dla woj. podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego, oraz wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Prognozuje się tam słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie najwcześniej zacznie się od piątku od godz. 2 na północnym-wschodzie, a najdłużej potrwa w regionach wschodnich do godz. 22. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi ok. 80 proc.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Noc z piątku na sobotę pochmurna z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od -6 st. C do ok. -1 st. C, lokalnie 5 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty na południowym wschodzie z kierunków zachodnich.

