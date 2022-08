Polska zażąda reparacji od Niemiec? Janusz Kowalski o możliwym terminie

Oprac.: Jakub Krzywiecki Polska

Od półtora roku Janusz Kowalski konsekwentnie wysyła do premiera pytania o to, czy złoży notę dyplomatyczną do RFN ws. reparacji wojennych. Rząd, z podobną konsekwencją, nie udziela jednoznacznej odpowiedzi. Teraz jednak MSZ przedłużyło czas odpowiedzi na poselską interpelację, w czym Kowalski widzi szansę na przedstawienie polskich żądań Niemcom 1 września.

Zdjęcie Janusz Kowalski wysłał premierowi kilka zapytań o reparacje / Jacek Dominski/REPORTER / East News