Polska zawarła porozumienie z szefem NATO. Wiemy, co obiecał Rutte

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Polska przekazała Ukrainie amunicję systemów Patriot na podstawie porozumienia z NATO i USA, na mocy którego w razie zagrożenia otrzymamy dziesięciokrotność donacji - powiedział na antenie TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk. Polityk KO stwierdził, że polskie systemy Patriot są "w pełnej gotowości". - Mamy pełen zapas, przekazaliśmy dosłownie kilka rakiet w ramach donacji - powiedział Tomczyk.

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Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk
Wiceminister obrony narodowej Cezary TomczykAnita WalczewskaEast News

W skrócie

  • Polska przekazała Ukrainie amunicję do systemów Patriot zgodnie z porozumieniem z NATO i USA, na mocy którego w przypadku zagrożenia miałaby otrzymać dziesięciokrotnie więcej pocisków - przekazał Cezary Tomczyk.
  • Wiceszef MON zapewnił, że polskie systemy Patriot pozostają w pełnej gotowości, a liczba przekazanych rakiet nie osłabiła polskich możliwości obronnych.
  • Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że liczba przekazanych Ukrainie pocisków Patriot stanowi margines polskich możliwości i nie wpływa na zdolność obrony powietrznej kraju.
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Wiceszef MON odpowiedział na zarzuty ze strony opozycji, według których MON pod rządami KO przekazywał Ukrainie pociski PAC-3 do systemów Patriot, osłabiając tym samym polskie możliwości obronne.

- Umówiliśmy z sekretarzem generalnym NATO i ze stroną amerykańską, że przekazanie tych kilku rakiet łączy się z czymś jeszcze, że gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia - powiedział w poniedziałek Cezary Tomczyk, wyjaśniając okoliczności przekazania Ukrainie pocisków do systemów Patriot.

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Według Cezarego Tomczyka nie było mowy o osłabianiu potencjału obronnego Polski przez przekazywanie sprzętu Ukrainie. Sugerującego inny scenariusz byłego szefa MON z czasów rządów PiS, Mariusza Błaszczaka, Tomczyk nazwał "czołowym kłamcą Rzeczpospolitej".

- Polska jest bezpieczna, systemy Patriot są w pełnej gotowości, mamy pełen zapas - zapewnił Tomczyk.

- Przekazaliśmy dosłownie kilka rakiet w ramach donacji, która była formowana z sześciu państw NATO, w uzgodnieniu z sekretarzem generalnym i ze stroną amerykańską, i na wyraźną prośbę strony amerykańskiej - powiedział wiceminister obrony.

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W poniedziałek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej zaprezentował odtajnione informacje o sprzęcie wojskowym przekazanym Ukrainie. Na liście znalazły się pociski kosztowne i trudno dostępne pociski PAC-3 do systemów Patriot.

- Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego Sojuszu (Północnoatlantyckiego - red.), dowództwa sił amerykańskich w Europie, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot. Przekazana ilość stanowi margines naszych możliwości i nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Koledzy z PiS-u nie wstydźcie się sprzętu przekazanego na Ukrainę. Naprawdę nie ma się czego wstydzić - dodał wicepremier.

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