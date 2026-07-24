W skrócie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała propozycję produkcji pocisków do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą, z naciskiem na realizację tego przedsięwzięcia w bezpiecznej lokalizacji.

Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawiła Amerykanom argumenty za ulokowaniem centrum serwisowego systemów Patriot w Polsce oraz omówiła kwestie ewentualnego zwiększenia obecności wojskowej USA na terytorium Polski.

Kontynuowane są rozmowy na temat możliwej pożyczki w wysokości 4 mld dolarów od USA na sprzęt wojskowy dla Polski w ramach mechanizmu Foreign Military Financing.

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Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka spotkała się ze swoimi odpowiednikami w Pentagonie i Departamencie Stanu USA. Jak przekazała, wśród poruszanych tematów była obecność wojskowa USA w Polsce, koprodukcja zbrojeniowa, produkcja pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot czy mechanizm SAFE.

- Rozmawialiśmy o tym, o czym mówił pan prezydent Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze, czyli o jego deklaracji, o tym, że będzie rozważane postawienie fabryki produkcji Patriotów na terenie Ukrainy - poinformowała Sobkowiak-Czarnecka. Podkreśliła, że prezydent USA chce, "żeby ta produkcja była związana z Ukrainą".

Polska z ofertą dla Amerykanów. Chodzi o współpracę w sprawie Patriotów

- Oferta, jaką dzisiaj złożyłam ze strony polskiej, jest wychodząca naprzeciw pewnym obawom ze strony amerykańskiej i my dzisiaj zaproponowaliśmy, żeby to była współpraca w trójkącie, czyli Stany Zjednoczone, Ukraina, ale też Polska, bo chodzi o zabezpieczenie tej produkcji, żeby ta produkcja odbywała się po prostu w miejscu bezpiecznym - dodała.

- To jest produkt, który jest potrzebny właściwie na całym świecie. Stąd też nasza oferta, żeby w takiej koprodukcji uczestniczyć - powiedziała wiceminister. Dodała, że teraz będą toczyły się rozmowy w tej sprawie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Polską.

Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła też Amerykanom argumenty za tym, by w Polsce znajdowało się centrum serwisowe Patriotów. - Jest duże zrozumienie w Waszyngtonie, że to jak się rozwijamy ostatnio, jeżeli chodzi o kondycję przemysłu zbrojeniowego, ale też nasze położenie geograficzne i geopolityczne, będzie sprzyjało tej decyzji - przekonywała.

Sobkowiak-Czarnecka o obecności wojsk USA w Polsce. "Powstał już zespół"

Tematem rozmów była też dodatkowa obecność wojskowa USA w Polsce. - Dzisiaj bardzo konkretnie przedstawiłam, jakie kroki polski rząd już podjął. Między innymi to, że mamy konkretną uchwałę Rady Ministrów. Przygotowujemy projekt ustawy, który mógłby zapewnić finansowanie tej bazy - powiedziała wiceminister.

Wiceszefowa MON zapewniła, że to sprawozdanie zostało w Waszyngtonie bardzo dobrze przyjęte. - I mam nadzieję, że przyniesie to też dobre efekty - dodała Sobkowiak-Czarnecka.

- Jeżeli chodzi o bazy, to co (...) mogę ogłosić: po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy, mam nadzieję - powiedziała wiceminister. Podkreśliła, że w polskim Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa. - Więc konkretne kroki za nami - dodała.

Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że zespół, który pracuje po stronie amerykańskiej, jest związany z Departamentem Wojny (Pentagonem) i z wiceszefem Pentagonu Elbridge'em Colbym, który jest odpowiedzialny za ten projekt.

Wiceminister zaznaczyła, że ostateczna decyzja w sprawie żołnierzy będzie należała do prezydenta Trumpa. - Ale naszym zadaniem jest to, żeby wszystko tak przygotować, żeby ta decyzja była dla nas pomyślna - oświadczyła wiceszefowa resortu.

Wiceszefowa MON wspomniał o pożyczce na amerykański sprzęt. W tle program SAFE

Wiceszefowa MON pytana była też o deklarację podsekretarza stanu USA Thomasa DiNanno w sprawie tego, że Polska może skorzystać z kolejnej pożyczki w wysokości czterech miliardów dolarów na amerykański sprzęt wojskowy w ramach Foreign Military Financing.

Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że w Waszyngtonie kontynuowała rozmowy na ten temat. - Mam nadzieję, że podpisanie umowy odbędzie się też w ciągu kilku tygodni - przekazała.

- Ja mam nadzieję, że dzisiejsza moja wizyta w Waszyngtonie też pokazuje opozycji, że jest dokładnie tak, jak mówiliśmy, czyli wejście w życie mechanizmu SAFE nie wyklucza zakupów amerykańskich - oznajmiła wiceminister.

Wieczorem w czwartek Sobkowiak-Czarnecka weźmie udział w EU Defence Night, czyli corocznym flagowym wydarzeniu delegatury UE w Waszyngtonie, które gromadzi urzędników, przedstawicieli przemysłu obronnego i kosmicznego.

Wiceszefowa MON wystąpi w panelu dyskusyjnym dotyczącym amerykańsko-europejskiej przemysłowej współpracy obronnej. W piątek Sobkowiak-Czarnecka spotka się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego. Zaplanowano też briefing dla prasy.





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