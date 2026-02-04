Polska wyraźnie się podzieli. Do części kraju wróci niebezpieczne zjawisko

"Szklanka" na drogach praktycznie gwarantowana. Na południu zapanuje odwilż, która w wielu miejscach przyniesie groźną gołoledź. Wiele dróg o chodników w tym rejonie pokryje się bardzo śliską warstwą świeżego lodu. Pełnoprawna zima, z mrozami i opadami śniegu, utrzyma się na północy.

Jadący samochód na wilgotnej, oświetlonej ulicy nocą, z nachodzącą na prawą stronę obrazka kolorową mapą pogodową Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiającą zmienne warunki atmosferyczne.
Gołoledź może opanować wiele południowych województw. Trzeba uważać na marznące opadyPiotr Kamionka/REPORTER/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

O godz. 7:00 najzimniejszym miastem w Polsce były Suwałki, gdzie mróz sięgnął -17,4 st. C. Kilkunastostopniowe mrozy występowały wówczas również w wielu miejscach na Warmii, Mazurach, Podlasiu i Pomorzu. W tym samym czasie jednak w Krośnie zanotowano dwa stopnie powyżej zera. Na południu w ciągu dnia da się wyraźnie odczuć ocieplenie - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ocieplenie nadchodzi z południa. Przynosi niebezpieczne zmiany

Rano sypnęło śniegiem, głównie na południu kraju, jednak biało zrobiło się również w wielu miejscach w centrum, między innymi w Warszawie. W ciągu minionej doby najwięcej śniegu spadło w Przemyślu, gdzie grubość pokrywy śnieżnej zwiększyła się o 8 cm. W ciągu dnia musimy się przygotować na więcej opadów, również marznącego deszczu, co ma związek z postępującym ociepleniem.

Okres największych mrozów już minął, choć ostatnia noc była bardzo mroźna. Na północnym wschodzie w Suwałkach rano temperaturę odczuwalną oceniono na -25 stopni. W ciągu dnia jednak temperatura znacznie wzrośnie, najpierw na południu.

Z południa do Polski napływa masa cieplejszego powietrza. To stworzy kontrast z wyraźnie zimniejszą północną połową kraju, gdzie miejscami w ciągu dnia popada śnieg.

Mapa Polski przedstawiająca anomalię temperatury względem normy wieloletniej, z wyraźnym podziałem na bardzo zimną północ i cieplejsze południe. Kolory od fioletu przez niebieski po pomarańczowy pokazują różnice temperatur, a główne miasta kraju został...
W środę pogoda podzieli Polskę na cieplejsze południe oraz mroźną północWXChartsmateriał zewnętrzny

Na południu opady zmienią jednak charakter i trzeba się tam liczyć również z deszczem lub mżawką, które mogą zamarzać na zmrożonej ziemi, powodując niebezpieczną gołoledź. Na wielu drogach i chodnikach na południu Polski może być ślisko i niebezpiecznie.

    Mróz na północy i w centrum. Południe na plusie nawet w nocy

    Najzimniej w ciągu dnia będzie na Suwalszczyźnie, gdzie synoptycy spodziewają się mrozu na poziomie -10 stopni. W centrum będzie około trzech stopni poniżej zera, zaś na południu miejscami można liczyć nawet na pięć stopni ciepła.

    W większości kraju nie musimy się obawiać niebezpiecznych podmuchów, ponieważ wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Mocniej powieje jedynie wysoko w górach: do 65 km/h, a w Bieszczadach nawet do 85 km/h. W górach trzeba uważać na zawieje i zamiecie śnieżne.

    Postępujące ocieplenie odczujemy również w nocy ze środy na czwartek. Po zachodzie słońca na północnym wschodzie mróz nie powinien przekroczyć -11, a w centrum -5 stopni. Miejscami na południu nawet w nocy może być minimalnie na plusie. Sporym utrudnieniem będą marznące opady na południu, powodujące gołoledź, lokalnie mogą też występować mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

