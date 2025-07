"Polska włącza tryb turbo". Ważna ustawa MON przyjęta, apel do prezydenta

"Ustawa MON o strategicznych inwestycjach przyjęta przez Sejm" - przekazał wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Polityk zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o "pilny podpis". "To nie jest zwykła ustawa. To zwrotnica historii" - ocenił wiceminister. Przegłosowana specustawa o inwestycjach w obronność ma za cel uproszczenie działań w tym zakresie.