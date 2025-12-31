W skrócie Zima wróciła do Polski ze śniegiem, mrozem i silnym wiatrem, powodując trudne warunki pogodowe.

IMGW wydał ostrzeżenia dla wielu regionów, szczególnie na zachodzie, południu i północy kraju, gdzie przewidywane są intensywne opady śniegu.

Prognozy zapowiadają ujemne temperatury, marznące opady z gołoledzią oraz zawieje śnieżne ograniczające widoczność.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pogoda w Polsce wreszcie przypomina tę zimową. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą niże, jedynie częściowo zachód i południe kontynentu znajdzie się w zasięgu wyżów.

Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek stopniowo będzie się pogłębiać i przemieści się znad wschodniej części Morza Norweskiego nad południową Skandynawię.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW w dużej części kraju

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie pogody, śnieżny front przesuwa się także na zachodnią część kraju.To z kolei oznacza alerty dla kolejnych regionów.

Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim (Szczecin, Koszalin, Świnoujście), lubuskim (Gorzów Wlkp., Zielona Góra), wielkopolskim (Poznań, Leszno, Piła), dolnośląskim (Wrocław, Legnica, Wałbrzych) oraz opolskim.

Według wskazań IMGW w tych regionach możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm (w czasie do 12h) lub od 15 cm do 20 cm (w czasie do 24h).

Rozwiń

Bez zmian pozostaje sytuacja na północy kraju. Tam - szczególnie na Warmii i Mazurach wciąż obowiązują ostrzeżenia III stopnia.

Chodzi o powiaty: olsztyński, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki i kętrzyński.Tam może spaść nawet 50 cm śniegu w ciągu doby.

Pogoda w Polsce. Prognoza na czwartek

Według najnowszej prognozy IMGW w Nowy Rok czeka nas zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami pojawią się opady śniegu, śniegu z deszczem, a w zachodniej połowie kraju początkowo również deszczu.

Na obszarze Wielkopolski, Opolszczyzny, a także w rejonie Kotliny Kłodzkiej rano możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź. Z kolei we wschodniej połowie kraju oraz miejscami na Pomorzu Zachodnim oraz w rejonie Sudetów przewidywany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na wschodzie, około 0 st. C, w centrum, do 2 st. C, 3 st. C na zachodzie oraz miejscami na południu kraju; nad samym morzem do 4 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, jedynie we wschodniej połowie kraju początkowo słaby, w porywach do 65 km/h, na wybrzeżu okresami silny, od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach osiągnie do 120 km/h. Silny i porywisty wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne, ograniczające widzialność do 200 m.

Zima w Polsce. Noc na minusie, możliwe zamiecie

W nocy z czwartku na piątek czeka nas zachmurzenie duże. Miejscami wystąpią opady śniegu, na zachodzie oraz na wybrzeżu śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami, głównie w północnej połowie kraju oraz w rejonie Sudetów, wyniesie około 5 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na Podlasiu, około 0 st. C w centrum do 1 st. C na zachodzie i wybrzeżu; na obszarach podgórskich Karpat lokalnie -4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy kraju oraz w rejonach podgórskich porywy do 70 km/h, na wybrzeżu okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy osiągną do 120 km/h. Wiatr miejscami będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne, ograniczające widzialność do 200 m.

Prognoza pogdy na piątek.

Według informacji IMGW w piątek zachmurzenie duże, na południu pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami wystąpią opady śniegu, na zachodzie kraju okresami śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie miejscami około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C do 3 st. C, chłodniej będzie na Podhalu oraz miejscami na wschodzie, od -2 st. C do 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wiatr powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne ograniczające widzialność do 200 m.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Adam Jarubas w "Graffiti": Jest szansa na rozejm prezydenta z premierem Polsat News