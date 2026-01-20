Polska w uścisku ciężkiego mrozu. W nocy czeka nas powtórka
Siarczyste mrozy rozgościły się w Polsce i prędko nas nie opuszczą. Kolejną noc z rzędu miejscami temperatura spadła poniżej progu -20 stopni Celsjusza, a na tym jeszcze nie koniec. Dzień będzie mroźny, z wyjątkiem terenów na południowym zachodzie, gdzie można liczyć na kilka stopni powyżej zera. Lokalnie trzeba jeszcze uważać na poranne mgły osadzające szadź.
W praktycznie całej wschodniej połowie Polski wystąpił silny mróz. "Na wielu stacjach temperatura spadła do -18, -16, a lokalnie nawet około -22 st. C" - informował we wtorek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia mróz będzie łagodniejszy.
Pogoda ze słonecznym wyżem. Mrozy w większości kraju
Pogoda w naszym kraju wciąż będzie formowana przez rozległy wyż na wschodzie. Oznacza to, że we wtorek będzie spokojnie, słonecznie i bez opadów.
Rano miejscami na południu mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Lokalnie mogą one osadzać szadź, więc w tych rejonach może być ślisko na drogach i chodnikach, dlatego warto zachować ostrożność.
W nocy z niedzieli na poniedziałek lokalnie w okolicach miejscowości Stuposiany zanotowano mróz na poziomie niemal -26 stopni. We wtorek rano najzimniejszą miejscowością okazała się Ostrołęka, gdzie o godz. 7:00 zanotowano -20,3 st. C. Z każdą kolejną godziną systematycznie będą rosnąć.
Tak jak w poprzednich dniach, najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie mróz sięgnie -7, -5 stopni Celsjusza. W centrum będzie przeważnie koło zera, zaś najcieplej znowu zrobi się na południowym zachodzie, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się do 4-6 stopni ciepła.
Dzięki temu, że wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, odczuwalna temperatura nie będzie znacząco niższa od tej, którą zobaczymy na termometrach. Mocniej powieje natomiast na Podkarpaciu, a na Przedgórzu Sudeckim porywy mogą osiągać do 75 km/h. Wysoko w Sudetach możliwe wichury do 120 km/h.
Mrozy nasilą się po zmroku. Znów -20 stopni
Rano i wieczorem z powodu mrozów pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W ciągu dnia jednak, dzięki wyżowej, słonecznej aurze, w większości kraju warunki będą korzystne.
Noc z wtorku na środę, w połączeniu z wpływem wyżu, sprowadzi do Polski kolejne siarczyste mrozy. Po zachodzie słońca na północnym wschodzie może być -20 stopni Celsjusza, zaś w centrum około -11 stopni. Najcieplej znów będzie na południowym zachodzie: do -3, a miejscami do zera stopni.
