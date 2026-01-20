W praktycznie całej wschodniej połowie Polski wystąpił silny mróz. "Na wielu stacjach temperatura spadła do -18, -16, a lokalnie nawet około -22 st. C" - informował we wtorek rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia mróz będzie łagodniejszy.

Pogoda ze słonecznym wyżem. Mrozy w większości kraju

Pogoda w naszym kraju wciąż będzie formowana przez rozległy wyż na wschodzie. Oznacza to, że we wtorek będzie spokojnie, słonecznie i bez opadów.

Rano miejscami na południu mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Lokalnie mogą one osadzać szadź, więc w tych rejonach może być ślisko na drogach i chodnikach, dlatego warto zachować ostrożność.

Pokaźna ujemna anomalia temperatury znów wystąpi we wschodniej połowie kraju WXCharts materiał zewnętrzny

W nocy z niedzieli na poniedziałek lokalnie w okolicach miejscowości Stuposiany zanotowano mróz na poziomie niemal -26 stopni. We wtorek rano najzimniejszą miejscowością okazała się Ostrołęka, gdzie o godz. 7:00 zanotowano -20,3 st. C. Z każdą kolejną godziną systematycznie będą rosnąć.

We wtorek wcześnie rano w Ostrołęce było poniżej -20 stopni. W ciągu dnia mróz nie powinien przekroczyć -7 st. C IMGW materiał zewnętrzny

Tak jak w poprzednich dniach, najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie mróz sięgnie -7, -5 stopni Celsjusza. W centrum będzie przeważnie koło zera, zaś najcieplej znowu zrobi się na południowym zachodzie, gdzie synoptycy IMGW spodziewają się do 4-6 stopni ciepła.

Dzięki temu, że wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, odczuwalna temperatura nie będzie znacząco niższa od tej, którą zobaczymy na termometrach. Mocniej powieje natomiast na Podkarpaciu, a na Przedgórzu Sudeckim porywy mogą osiągać do 75 km/h. Wysoko w Sudetach możliwe wichury do 120 km/h.

Mrozy nasilą się po zmroku. Znów -20 stopni

Rano i wieczorem z powodu mrozów pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. W ciągu dnia jednak, dzięki wyżowej, słonecznej aurze, w większości kraju warunki będą korzystne.

Większość mieszkańców Polski może liczyć na korzystne warunki w ciągu dnia, dzieki słonecznej i spokojnej aurze IMGW materiał zewnętrzny

Noc z wtorku na środę, w połączeniu z wpływem wyżu, sprowadzi do Polski kolejne siarczyste mrozy. Po zachodzie słońca na północnym wschodzie może być -20 stopni Celsjusza, zaś w centrum około -11 stopni. Najcieplej znów będzie na południowym zachodzie: do -3, a miejscami do zera stopni.

