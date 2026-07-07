Polska w pogodowych kleszczach. Zaciskają się od północy i południa

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zaczyna grzmieć i mocniej wiać. Pogoda z każdą kolejną godziną będzie bardzo wymagająca. Szczególnie niebezpiecznie zrobi się w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz w dużej części Wybrzeża. Tam wydano nie tylko czerwone ostrzeżenia IMGW, lecz również alert RCB. Na południu sporo szkód mogą wyrządzić burze.

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Burze nad Polską we wtorek nawiedzą przede wszystkim południowe województwa. Przyniosą wichury do 80 km/h
Burze zaczynają się tworzyć na południu Polski. Przyniosą niebezpieczny wiatr, dochodzący do 80 km/h. Jeszcze mocniej powieje jednak nad samym morzem. Ostrzega przed tym nie tylko IMGW, wydano też alert RCBemiliau123RF/PICSEL

Po południu wyraźnie pogarsza się sytuacja pogodowa w wielu częściach kraju. Nad morzem coraz intensywniej pada deszcz, a wkrótce pojawią się wichury. W południowych regionach z kolei tworzą się niebezpieczne burze. Obecnie w Polsce "obowiązuje 15 ostrzeżeń meteorologicznych" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Synoptycy IMGW rozszerzyli obszar ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami. Teraz obejmują one "znaczną część wschodniej oraz południowej Polski". Mogą im towarzyszyć silne opady deszczu, do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalne gradobicie oraz porywy wiatru dochodzące do 80 km/h.

Na południu kraju rozwija się "głęboka konwekcja" i choć przeważnie oznacza to opady deszczu, to miejscami już pojawiają się burze. Pierwsza z nich rozwinęła się na terenach "na północ od Kędzierzyna-Koźla i przesuwa się na wschód w kierunku aglomeracji śląskiej" - podaje IMGW.

Ta burza może przynieść lokalne gradobicia, silniejsze opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km/h.

W kolejnych godzinach rozwiną się nowe burze, głównie na południu Polski. Sprowadzą ulewy do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, jednak "głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru do około 80 km/h oraz opady gradu" - podkreślają synoptycy IMGW.

Mapa Polski z regionami oznaczonymi na żółto, pomarańczowo i czerwono, przedstawiająca podział ostrzeżeń pogodowych, gdzie intensywniejsze kolory koncentrują się na północnym wybrzeżu oraz we wschodniej i południowej części kraju.
Duża część Polski zakryta jest ostrzeżeniami IMGW trzech stopni, w zależności od miejscIMGWmateriał zewnętrzny

To, gdzie aktualnie zachodzą niebezpieczne zjawiska, można śledzić przykładowo za pomocą serwisów oferujących radar burz. Jest on dostępny między innymi w serwisie Interia Pogoda.

Pogoda w pozostałych miejscach kraju będzie spokojniejsza, przeważnie z przelotnymi opadami deszczu i podmuchami wiatru do 65 km/h. Nie dotyczy to jednak terenów nadmorskich i obszarów na północy, gdzie wichury staną się najgroźniejsze.

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Wichury na Wybrzeżu najsilniejsze będą wieczorem i w nocy, ale już teraz miejscami warunki stają się nieprzyjemne.

Od rana przez pogranicze Pomorza Zachodniego i Pomorza przemieszcza się strefa opadów deszczu, które okresami się nasilają. Lokalnie spadło w tym czasie do 15-20 litrów wody, jednak do wieczora miejscami może napadać kolejne 10, co łącznie da ponad 30 litrów wody na metr kwadratowy.

W północnej części Polski największym wyzwaniem będzie bardzo niebezpieczny wiatr, miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej dochodzący w porywach do 120 km/h.

Barwna mapa satelitarna z wyraźnie zaznaczonymi obszarami gęstego zachmurzenia i intensywnych opadów, obejmująca środkową Europę, z czytelnymi nazwami miast oraz kontrastującymi kolorami wskazującymi dynamiczną sytuację pogodową.
Nad Polską występuje duże zachmurzenie. Na południu tworzą się burze, niosące niebezpieczny wiatrIMGWmateriał zewnętrzny

Przed wichurami osobne ostrzeżenie wystosowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

"Uwaga! Dziś i jutro (07-08.07) prognozowany bardzo silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - taki alert RCB otrzymały osoby przebywające na terenie części województw:

  • zachodniopomorskiego (3 powiaty: Koszalin, koszaliński i sławieński);
  • pomorskiego (9 powiatów: Gdańsk, Gdynia, lęborski, Słupsk, słupski, Sopot, wejherowski, nowodworski i pucki);
  • warmińsko-mazurskiego (3 powiaty: braniewski, Elbląg i elbląski).

Dla części nadmorskich terenów Zatoki Gdańskiej obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego stopnia, a dla reszty Wybrzeża ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

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