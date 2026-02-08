Polska w okowach mrozu. Kiedy się zacznie? Najnowsza prognoza pogody
W najbliższych godzinach i dniach mieszkańcy północno-wschodniej Polski mogą spodziewać się siarczystego mrozu. Lokalnie temperatura może spaść nawet do -19 stopni C. IMGW wydał ostrzeżenia. Prócz tego alerty wydano, alarmując przed oblodzeniami.
W skrócie
- Ostrzeżenie IMGW I stopnia przed silnym mrozem dotyczy części województw na północy i północnym wschodzie Polski.
- W nocy prognozowane są bardzo niskie temperatury, lokalnie nawet -19 stopni Celsjusza.
- W wielu regionach Polski obowiązują także alerty przed oblodzeniem i opadami śniegu oraz marznącej mżawki.
Ostrzeżenie IMGW I stopnia przed silnym mrozem obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie, a także północny zachód woj. mazowieckiego oraz zachód woj. pomorskiego.
W nocy prognozowane są tam spadki temperatur do -15, -18, a lokalnie nawet do -19 stopni C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od -9 stopni C do -6 stopni C. Alert obowiązywać będzie od godz. 20 w niedzielę do wtorkowego poranka.
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega, szykuje się silny mróz
Wciąż aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Obejmuje ono województwa: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz część województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.
Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Na przeważającym obszarze ostrzeżenie pozostanie w mocy do niedzielnego wieczora.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Prognoza pogody. Mróz, śnieg i marznący deszcz, zima nie odpuszcza
Jak prognozuje IMGW, w nocy z niedzieli na poniedziałek w najzimniejszym momencie temperatura sięgnie -15 stopni C na północnym wschodzie. Cieplej będzie w centrum, gdzie termometry pokażą około 7 stopni poniżej zera. Najwyższe wskazania pojawią się na południowym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie -1 stopień C.
Noc będzie pochmurna w niemal całym kraju. Lokalnie, głównie na południu i zachodzie, będą możliwe opady śniegu. W poniedziałek nieco się rozpogodzi - jedynie na południu i zachodzie spodziewać się można intensywnych opadów śniegu.
Kolejnej nocy temperatura osiągnie najniższe wartości, lokalnie sięgające nawet -18 stopni C - na północnym wschodzie. Cieplej będzie w centrum (ok. -7 stopni C) i na południowym zachodzie (około -1 stopień C).
Od Dolnego Śląska po Małopolskę i w kierunku Ziemi Wieluńskiej oraz Kaliskiej możliwe będą słabe opady śniegu i marznącej mżawki powodującej gołoledź.
