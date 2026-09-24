Polska w chłodnej i mokrej strefie. Utrzyma się w niej przez cały dzień

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Jesień nie zaczyna się najlepiej. Drugi dzień nowej pory roku w wielu miejscach będzie mokry, a lokalnie trzeba jeszcze będzie uważać na burze z gradem. Zrobi się chłodno, szczególnie na terenach podgórskich. Nawet w najcieplejszych regionach będzie niewiele więcej niż 15 stopni.

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Deszcz i chłód w czwartek. Nigdzie w ciągu dnia nie będzie więcej niż 16 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW
Czwartek będzie deszczowy i chłodny, a na południowym zachodzie pojawią się burze - informuje IMGWMichal Fludra / NurPhoto / NurPhoto via AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Drugi dzień kalendarzowej jesieni będzie jeszcze chłodniejszy niż pierwszy. W środę miejscami na północnym wschodzie było 19 stopni Celsjusza, podczas gdy w czwartek w najcieplejszych rejonach będzie jeszcze mniej - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tego dojdą nieprzyjemne opady deszczu i nie tylko.

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Pogoda typowo jesienna. Wskazali, gdzie przyjdą burze

"Dziś czeka nas chłodny i miejscami deszczowy dzień" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozie na czwartek. W wielu miejscach przelotnie popada deszcz, a dodatkowo na południowym zachodzie trzeba jeszcze uważać na burze.

Zagrzmieć może po południu. Przeważnie będą to słabe, pojedyncze burze, jednak mogą one miejscami intensywniejsze opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy, zwłaszcza w rejonie Sudetów. Lokalnie może też popadać drobny grad.

Mapa pogodowa Afryki Zachodniej z zaznaczonymi obszarami intensywnych opadów deszczu oraz rozległymi strefami o niższym zachmurzeniu, z wyraźnym skupiskiem silnych opadów w południowo-zachodniej części regionu.
Przelotnie popada w wielu miejscach, ale najintensywniejsze opady spodziewane są na południowym zachodzie w trakcie burzWXChartsmateriał zewnętrzny

W trakcie burz mocniej powieje: miejscami w porywach do około 60 km/h. W pozostałych częściach kraju w ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami na zachodzie porywisty.

Tak jak od początku tygodnia, wysoko w Tatrach może spaść śnieg.

Jesienna, niżowa aura będzie mocno odczuwalna również ze względu na niskie temperatury, szczególnie na południowych krańcach Polski.

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Po zimnym poranku chłodny dzień. Wymagające warunki

Chłodno jest od samego rana. O godz. 8:00 w zdecydowanej większości kraju było poniżej 10 stopni, a w najchłodniejszym Zakopanem 4,4 st. C.

W czwartek można liczyć na maksymalnie kilkanaście stopni, przeważnie od 14 do 16 stopni Celsjusza. Wyraźnie chłodniej będzie na północy i terenach podgórskich, gdzie termometry nie pokażą więcej niż 12-13 stopni.

Mapa Polski ilustrująca anomalię temperatury powietrza, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami chłodniejszymi, szczególnie w południowej i południowo-zachodniej części kraju, opartymi na danych modelu pogodowego.
Czwartek będzie chłodny w całym kraju, a szczególnie nad morzem i na terenach podgórskichWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu chłodnej, a także pochmurnej i mokrej aury pogoda będzie przeważnie niekorzystnie wpływać na nasz organizm, szczególnie na zachodzie i południu.

Mapa Polski z zaznaczonymi strefami biometu niekorzystnego w przeważającej części kraju oraz informacjami o zmianach biotopu i wpływie warunków atmosferycznych na samopoczucie, z legendą koloru i oznaczeń po prawej stronie.
Pogoda podczas drugiego dnia kalendarzowej jesieni przyniesie przeważnie niekorzystne warunkiIMGWmateriał zewnętrzny

Wieczorem na zachodzie warunki nieco się poprawią i tam staną się obojętne.

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