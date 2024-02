Choć teoretycznie wciąż mamy do czynienia z zimą, to od dłuższego czasu pogoda nie pozostawia złudzeń: w Polsce rządzi wiosna . I w najbliższym czasie się to nie zmieni. Co więcej: będzie jeszcze cieplej, miejscami nawet 17 stopni Celsjusza.

Pogodny początek tygodnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił synoptyczną prognozę pogody na rozpoczęty tydzień. Wynika z niej, że przeważnie będziemy się mogli cieszyć spokojną i ciepłą pogodą. W poniedziałek słabe opady deszczu mogą się pojawiać jedynie lokalnie na wschodzie. W Tatrach z kolei może padać deszcz ze śniegiem. W reszcie kraju spokojnie i pogodnie.

Najcieplej jest na południu, z temperaturami dochodzącymi do około 15 stopni Celsjusza. W centrum około 11 st. C, a najchłodniej na północy: od 6 do 10 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany.

Ciepły wtorek na południu

We wtorek bardziej deszczowo będzie na północy i zachodzie kraju, w pozostałych częściach Polski ma być dość pogodnie. Będzie bardzo ciepło, jak na tę porę roku - szczególnie na południu. Lokalnie na Podkarpaciu i w Małopolsce termometry pokażą nawet do 17 stopni Celsjusza.

W pozostałej części kraju również będzie ciepło: od 10 do 15 st. C. Najchłodniejszym miejscem będzie Pomorze, z temperaturami od 5 do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z najmocniejszymi podmuchami w Karpatach (do 65 km/h).

Na chwilę zrobi się mokro

W połowie tygodnia zrobi się bardziej mokro. W środę w ciągu dnia mżawki i słabe deszcze mogą się pojawiać w większości Polski. Jedynie na Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce nie powinno padać.

Utrzymają się w miarę wysokie temperatury, wynoszące od 5-9 st. C na zachodzie i północy, przez 10 st. C w centrum do 12-15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Czwartek z lekkim ochłodzeniem

W kolejnym dniu nieco się uspokoi. Deszcze mogą występować tylko na wschodzie i południowym wschodzie. W pozostałych miejscach będzie w miarę pogodnie.

Czwartek będzie nieco chłodniejszy od poprzednich dni, cały czas jednak będzie ciepło, jak na tę porę roku. Temperatury wyniosą od 7 st. C na Wybrzeżu do 8-12 stopni Celsjusza w reszcie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Więcej pogody pod koniec tygodnia

Koniec tygodnia upłynie pod znakiem rozpogodzeń. W piątek 1 marca deszczowo może być tylko na krańcach zachodnich. Na pozostałych terenach będzie pogodnie. Północna połowa Polski będzie chłodniejsza. Nad samym morzem możliwe około 7 st. C, a nieco dalej na południe od 9 do 13 st. C.

Najcieplej będzie w południowej połowie Polski: od 12 do 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość porywisty. Na Wybrzeżu w porywach do 60 km/h.

W piątek 1 marca w praktycznie całym kraju będzie pogodnie. Slaby deszcz może padać jedynie na na krańcach zachodnich / wxcharts

W Sobotę i niedzielę w większości kraju będzie pogodnie i spokojnie. Słaby deszcz może padać jedynie na Wybrzeżu.

Temperatury w weekend będą zbliżone do tych z piątku. Najniższe wystąpią na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie: od 7 do 10 st. C. W reszcie Polski będzie od 9 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.

