W skrócie IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem dla wielu województw, z prognozowanymi spadkami temperatur do minus 23 st. C.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o opadach śniegu, mżawkach i trudnych warunkach na drogach w kilku regionach.

Na poniedziałek prognozowane są silne zachmurzenie i dalsze mrozy, z lokalnymi opadami śniegu i wiatrem osiągającym do 55 km/h.

Zima powróciła i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, większości obszaru woj. kujawsko-pomorskiego, północnej części woj. lubelskiego i łódzkiego, a także powiatów na południu woj. małopolskiego oraz powiatu żywieckiego (woj. śląskie). Prognozowany jest spadek temperatur poniżej minus 13 st. C, a w niektórych powiatach na północy kraju termometry mogą pokazać nawet minus 23 st. C.

Na północy woj. warmińsko-mazurskiego alerty obowiązują od godz. 11.43 w niedzielę. Dla większości obszaru objętego ostrzeżeniami zaczną one natomiast obowiązywać o godz. 20. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9 w poniedziałek.

Pogoda. Dwucyfrowy mróz i trudne warunki na drogach

W nocy z niedzieli na poniedziałek północna część kraju będzie pogodna, z kolei w centrum i na południu pochmurnie. Słabe opady śniegu prognozowane są na południowym wschodzie.

Spodziewane są temperatury lokalnie do minus 23 st. C w Suwałkach, Mikołajkach oraz Olsztynie. W centrum i w Karpatach temperatura wyniesie do minus 15 st. C. Najcieplej na zachodzie oraz południowym zachodzie, gdzie prognozowane jest minus 6 st. C.

W związku z warunkami atmosferycznymi, w niedzielę komunikat wydała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA poinformowała, że na obszarze woj. śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego występuje opad śniegu.

Na terenie woj. wielkopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego występują mżawki lub śnieg z deszczem, a w woj. małopolskim i zachodniopomorskim pojawiają się mgły. Na południu Polski lokalnie występuje błoto pośniegowe. Dyrekcja apeluje o ostrożną jazdę.

Prognoza na poniedziałek. Początek tygodnia z silnym zachmurzeniem

W poniedziałek w większości kraju duże zachmurzenie z przejaśnieniami z wyjątkiem północny, gdzie będzie pogodnie. Na południowym zachodzie i południu kraju słabe opady śniegu.

Temperatura od minus 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez minus 7 st. C w Centrum, do minus 1 st. C na Górnym Śląsku i Małopolsce. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Porywisty na wybrzeżu oraz miejscami na zachodzie i południu, do 55 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na krańcach północno-wschodnich możliwe przejaśnienia, natomiast w większości kraju zachmurzenie duże lub całkowite. Prognozowane są opady śniegu do godzin porannych.

