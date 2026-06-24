W skrócie IMGW ogłosił ostrzeżenia drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami w 10 województwach.

Ministerstwa przekazały zalecenia mające zapewnić bezpieczeństwo obywatelom podczas nadchodzącej fali upałów.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwo Zdrowia zaleciły schładzanie organizmu, regularne nawadnianie i śledzenie komunikatów, podkreślając szczególne zagrożenie dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych.

W weekend i na początku tygodnia temperatury mogą sięgnąć 39 st. C, a lokalnie nawet około 40.

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W związku ze zbliżającym się w najbliższych dniach apogeum upałów na pogorszenie się sytuacji pogodowej przygotowują się polskie ministerstwa oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Specjaliści przygotowali zestaw rekomendacji, w których radzą Polakom jak się zachować wobec nadchodzącej fali upałów.

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"Trzy proste zasady" na upał. Wydano rekomendacje

"Pamiętaj, że temperatury powyżej 30 st. C to nie tylko uciążliwość, ale realne zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych. Nie lekceważ go!" - ostrzega Ministerstwo Zdrowia na Facebooku.

W obliczu fali gorąca, której apogeum przypadnie na weekend i początek przyszłego tygodnia, ministerstwo przybliża "trzy proste zasady", które "pomogą bezpiecznie przetrwać upały". Według ekspertów podczas upalnych dni trzeba:

Schładzać się i unikać bezpośredniego kontaktu ze słońcem. "W miarę możliwości wybieraj lekką, przewiewną odzież, która pozwoli skórze oddychać. Pamiętaj o kremie z filtrem". Nawadniać się. "Pij więcej wody niż zwykle. Nie czekaj na pragnienie, tylko regularnie uzupełniaj płyny. Unikaj alkoholu i słodkich napojów, które mogą odwadniać organizm". Sprawdzać lokalne wiadomości, prognozy pogody i alerty RCB. "Zwracaj uwagę, jak czują się osoby w Twoim otoczeniu".

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W komunikacie podkreślono, że w przypadku możliwego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić po pomoc pod numer 112. Oprócz tego nad wodą o pomoc można prosić pod numerem 601 100 100.

Podobne zalecenia wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Oprócz regularnego nawadniania, ochrony głowy przed słońcem, noszenia lekkiej i przewiewnej odzieży oraz ograniczenia przebywania na dworze w najcieplejszych godzinach dnia podkreśla też, by "nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie".

RBC zwraca też uwagę, że "wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dla dzieci, seniorów oraz osób przewlekle chorych".

Na nadejście najwyższych od początku roku temperatur przygotowuje się również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Czuwamy nad sytuacją". Przygotowano szereg rekomendacji

"Służby w gotowości przed falą upałów. Czuwamy nad sytuacją pogodową" - poinformowało we wtorek MSWiA przed pilną naradą przedstawicieli różnych resortów.

Strategię postępowania w obliczu upałów omawiali reprezentanci nie tylko ministerstwa spraw wewnętrznych, zdrowia czy RCB, lecz również resortu spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska.

W środę opublikowano zestaw rekomendacji. Specjaliści zalecają między innymi, by:

uroczystości szkolne i inne z udziałem dzieci i młodzieży organizowano w godzinach porannych ;

maksymalnie skracać wydarzenia organizowane na otwartej przestrzeni ;

na imprezach zapewnić stały dostęp do wody pitnej ;

zwracać uwagę na seniorów, osoby samotne, przewlekle chore, w kryzysie bezdomności czy osoby z niepełnosprawnościami;

organizować i udostępniać " miejsca chłodu " w budynkach użyteczności publicznej lub innych odpowiednich obiektach;

uruchamiać kurtyny wodne tam, gdzie jest dużo pieszych;

zwiększyć monitoring zagrożenia pożarowego;

ewentualnie ograniczyć dostęp do lasów.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej fala upałów nasili się od czwartku i w weekend oraz na początku przyszłego tygodnia osiągnie apogeum.

W środę po południu IMGW wystosował ostrzeżenia drugiego stopnia z powodu upałów dla łącznie 10 województw, czyli:

lubuskiego

południowo-zachodniej części zachodniopomorskiego ;

wielkopolskiego ;

większości dolnośląskiego (bez powiatów na południu);

opolskiego ;

łódzkiego ;

północno-wschodniej części śląskiego ;

południowej połowy kujawsko - pomorskiego ;

zachodnich krańców świętokrzyskiego ;

centralnej i zachodniej części mazowieckiego.

W dużej części Polski temperatura może osiągnąć w tym czasie od 30 do 35 st. C, zaś w niedzielę i poniedziałek lokalnie - głównie na zachodzie i w centrum - może dochodzić nawet do 36-39 stopni Celsjusza. W tym czasie mogą też występować noce tropikalne, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni.

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Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że podczas tych upalnych dni głównym zagrożeniem jest zwiększone ryzyko udarów cieplnych i odwodnienia, wzrost zagrożenia pożarowego, obciążenie infrastruktury energetycznej czy utrudnienia w pracy lub przebywaniem na otwartej przestrzeni.

Do tego pod koniec weekendu i na początku przyszłego tygodnia dojdą lokalne burze, więc groźny będzie już nie tylko sam upał.

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