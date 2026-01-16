W skrócie Obywatel Niemiec poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania został zatrzymany na granicy w Medyce.

Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa, głównie przy zakupie samochodów i zaciąganiu pożyczek, na ponad 150 tys. euro.

Zatrzymany przebywa w areszcie i czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Niemiec.

Jak poinformował w piątek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny doszło w środę podczas odprawy podróżnych wjeżdżających do Polski przez przejście graniczne w Medyce.

Podczas kontroli dokumentów okazało się, że 51-latek jest w zainteresowaniu niemieckich służb, które wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

- Niemiec był poszukiwany za liczne oszustwa związane z zakupem aut oraz zaciąganiem pożyczek. Dawał np. zaliczkę przy kupnie auta, samochód zabierał, ale reszty kwoty już nie regulował. Albo pożyczał pieniądze i ich nie oddawał - przekazał por. Piotr Zakielarz.

Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa na łączną kwotę ponad 150 tysięcy euro. Zgodnie z niemieckim prawem 51-latkowi grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Cudzoziemiec został zatrzymany i w związku z ENA trafił - decyzją sądu - do aresztu, gdzie czeka na decyzję w sprawie ekstradycji.

Od początku bieżącego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali osiem osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.

