Krzysztof Ryncarz

51-letni obywatel Niemiec ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) przez władze swojego kraju, został zatrzymany na granicy w Medyce. Obecnie w areszcie czeka na ewentualną ekstradycję. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Radiowóz Straży Granicznej zaparkowany przy punkcie kontrolnym na przejściu granicznym przy szosie oraz widoczny fragment infrastruktury granicznej i znak informujący o przejściu granicznym.
Straż Graniczna zatrzymała Niemca ściganego Europejskim Nakazem Aresztowania (zdj. ilustracyjne)Anita WalczewskaEast News

  • Obywatel Niemiec poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania został zatrzymany na granicy w Medyce.
  • Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa, głównie przy zakupie samochodów i zaciąganiu pożyczek, na ponad 150 tys. euro.
  • Zatrzymany przebywa w areszcie i czeka na decyzję w sprawie ekstradycji do Niemiec.
Jak poinformował w piątek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, do zatrzymania poszukiwanego mężczyzny doszło w środę podczas odprawy podróżnych wjeżdżających do Polski przez przejście graniczne w Medyce.

Podczas kontroli dokumentów okazało się, że 51-latek jest w zainteresowaniu niemieckich służb, które wydały za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

    - Niemiec był poszukiwany za liczne oszustwa związane z zakupem aut oraz zaciąganiem pożyczek. Dawał np. zaliczkę przy kupnie auta, samochód zabierał, ale reszty kwoty już nie regulował. Albo pożyczał pieniądze i ich nie oddawał - przekazał por. Piotr Zakielarz.

    Straż Graniczna zatrzymała obywatela Niemiec. Był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania

    Mężczyzna jest podejrzany o oszustwa na łączną kwotę ponad 150 tysięcy euro. Zgodnie z niemieckim prawem 51-latkowi grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.

    Cudzoziemiec został zatrzymany i w związku z ENA trafił - decyzją sądu - do aresztu, gdzie czeka na decyzję w sprawie ekstradycji.

    Od początku bieżącego roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali osiem osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.

