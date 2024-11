Polska ma odegrać kluczową rolę jako "spoiwo" NATO - wskazał portugalski ekspert, prof. Antonio Jose Telo. Według niego to Warszawa ma przybliżyć Donalda Trumpa do Kijowa i pokazać mu "konieczność wsparcia Ukrainy w walce z Rosją". W przeciwnym razie "Kreml może w najbliższych miesiącach podjąć działania zmierzające do eskalacji konfliktu". Według niego tego obawiać powinny się zwłaszcza państwa bałtyckie oraz Polska.