Polska się zbroi. "Pozyskujemy nowy sprzęt"

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Polska

- Pozyskujemy nowy sprzęt wojskowy po to, by Polska była bezpieczna - podkreślił szef MON Mariusz Błaszczak, który w piątek w Siemianówce obserwował ćwiczenie Bull Run-18, realizowane wspólnie przez żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Polityk poinformował, że do Polski trafią m.in. drony Bayraktar.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak / Jacek Dominski /REPORTER / East News