Polska ściśnięta wyżami. Poranek i noc trudne w wielu miejscach

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Złota jesień w Polsce trzyma się mocno i nie zamierza odpuścić. Czeka nas kolejny przyjemny dzień, choć poranek może tego nie zapowiadać. Z powodu mgieł w dużej części kraju nie było widać dalej niż na 200 metrów. Sytuacja szybko się poprawi i na niebie królować będzie słońce. Z czasem jednak mgły powrócą.

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Gęsta mgła na drodze. Takie warunki panowały w poniedziałek rano w wielu miejscach kraju
Po mglistym poranku czeka nas spokojny i pogodny poniedziałek. Choć wciąż będzie ciepło, zrobi się nieco chłodniej niż w niedzielęWładysław Czulak/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W poniedziałek nasz kraj pozostanie w zasięgu rozległego wyżu rozciągającego się od Atlantyku po wschodnią Europę. To kolejny z serii wyżów, które od wielu dni odpowiadają za pogodę w naszym kraju. Z zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie i w porównaniu z weekendem zrobi się nieco chłodniej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rano i w nocy trzeba cały czas uważać na gęste mgły.

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Pogoda w przyjemnej wersji. Trudny tylko poranek

Pierwsze godziny dnia w dużej części kraju były mocno zamglone. Z tego powodu widzialność spadała poniżej 200 metrów. Najdłużej, czyli do godzin przedpołudniowych, gęste mgły mogą się utrzymać w dolinach rzek, a także na podmokłych terenach i w pobliżu zbiorników wodnych.

Mapa Europy Środkowej z zaznaczonym punktem w Polsce oraz rozległym zachmurzeniem rozciągającym się od Francji przez Niemcy po Polskę, z wyraźnie widocznym systemem chmur nad południowo-zachodnią Europą.
Poranek był mglisty w wielu miejscach, ale w ciągu dnia pogoda będzie słonecznie. Mgły wrócą w nocy z poniedziałku na wtorekIMGWmateriał zewnętrzny

W ciągu dnia będzie już pogodnie i praktycznie bezchmurnie. "Zapowiada się przyjemny, jesienny poniedziałek" - podkreśla IMGW w prognozie.

Temperatury będą nieco niższe niż w niedzielę. Pod koniec weekendu w najcieplejszym Tarnowie zanotowano 22,8 st. C. W poniedziałek na najcieplejszym południu Polski nie powinno być więcej niż 21 stopni.

W centrum będzie minimalnie chłodniej: około 19 st. C, a najniższych temperatury synoptycy spodziewają się na północy: do 15 stopni Celsjusza.

Mapa Europy z kolorystycznym zaznaczeniem anomalii temperatury, z wyraźnie podwyższonymi wartościami w centralnej i zachodniej części kontynentu oraz ochłodzeniem na wschodzie i południowym wschodzie.
Poniedziałek będzie spokojny i ciepły, choć temperatury będą nieco niższe niż w niedzielęWXChartsmateriał zewnętrzny

Na Pomorzu powieje silny i porywisty wiatr, więc tam temperatura odczuwalna może być niższa. W pozostałych częściach kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Kolejne godziny przyniosą dalsze zmiany w pogodzie.

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Jakub Wojciechowski

Noc pod znakiem kolejnych mgieł. Przymrozki też się pojawią

Po zachodzie słońca znowu trzeba będzie uważać na gęste mgły. W południowej połowie kraju miejscami znowu widzialność spadnie do około 200 metrów.

Tak jak od dłuższego czasu za sprawą wyżów po ciepłym dniu nadejdzie chłodna noc. W kotlinach karpackich lokalnie możliwe będą przymrozki do -1 stopni. W reszcie kraju będzie z kolei od 2 stopni na południowym wschodzie do około 9, a nad samym morzem do 12 stopni.

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