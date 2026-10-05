W poniedziałek nasz kraj pozostanie w zasięgu rozległego wyżu rozciągającego się od Atlantyku po wschodnią Europę. To kolejny z serii wyżów, które od wielu dni odpowiadają za pogodę w naszym kraju. Z zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie i w porównaniu z weekendem zrobi się nieco chłodniej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rano i w nocy trzeba cały czas uważać na gęste mgły.

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Pogoda w przyjemnej wersji. Trudny tylko poranek

Pierwsze godziny dnia w dużej części kraju były mocno zamglone. Z tego powodu widzialność spadała poniżej 200 metrów. Najdłużej, czyli do godzin przedpołudniowych, gęste mgły mogą się utrzymać w dolinach rzek, a także na podmokłych terenach i w pobliżu zbiorników wodnych.

Poranek był mglisty w wielu miejscach, ale w ciągu dnia pogoda będzie słonecznie. Mgły wrócą w nocy z poniedziałku na wtorek IMGW materiał zewnętrzny

W ciągu dnia będzie już pogodnie i praktycznie bezchmurnie. "Zapowiada się przyjemny, jesienny poniedziałek" - podkreśla IMGW w prognozie.

Temperatury będą nieco niższe niż w niedzielę. Pod koniec weekendu w najcieplejszym Tarnowie zanotowano 22,8 st. C. W poniedziałek na najcieplejszym południu Polski nie powinno być więcej niż 21 stopni.

W centrum będzie minimalnie chłodniej: około 19 st. C, a najniższych temperatury synoptycy spodziewają się na północy: do 15 stopni Celsjusza.

Poniedziałek będzie spokojny i ciepły, choć temperatury będą nieco niższe niż w niedzielę WXCharts materiał zewnętrzny

Na Pomorzu powieje silny i porywisty wiatr, więc tam temperatura odczuwalna może być niższa. W pozostałych częściach kraju wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Kolejne godziny przyniosą dalsze zmiany w pogodzie.

Noc pod znakiem kolejnych mgieł. Przymrozki też się pojawią

Po zachodzie słońca znowu trzeba będzie uważać na gęste mgły. W południowej połowie kraju miejscami znowu widzialność spadnie do około 200 metrów.

Tak jak od dłuższego czasu za sprawą wyżów po ciepłym dniu nadejdzie chłodna noc. W kotlinach karpackich lokalnie możliwe będą przymrozki do -1 stopni. W reszcie kraju będzie z kolei od 2 stopni na południowym wschodzie do około 9, a nad samym morzem do 12 stopni.

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