Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we wtorek około 6:20 poinformowało, że polskie i sojusznicze siły wzbiły w niebo swoje myśliwce. "Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej " - przekazano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Zapewniono, że Dowództwo na bieżąco monitoruje sytuację , a wszelkie podległe mu siły pozostają "w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji".

Rosyjski atak rakietowy. Głos zabrał ukraiński minister

Wtorkowe ataki rakietowe Rosjan doprowadziły do przerw w dostawie prądu na terytorium Ukrainy. Państwowy operator Ukrenergo zapowiedział, że ograniczenia zostaną zniesione po zakończeniu alarmu lotniczego i ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym - podała ukraińska agencja Unian.

Do sytuacji odniósł się już Herman Hałuszczenko , minister energetyki Ukrainy. "Jest kolejny atak na system energetyczny Ukrainy. W nocy wróg zaatakował infrastrukturę gazową. Od rana system energetyczny nadal pozostaje w jego celu" - przekazał.

Hałuszczenko zaznaczył, że skutki ataku zostaną ocenione wówczas, gdy pozwoli na to sytuacja. Zaapelował do Ukraińców, aby w czasie rosyjskiego ataku stosowali się do poleceń władz i pozostali w schronach.