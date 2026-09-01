Polska przystała na prośbę Ukrainy. Ruszą poszukiwania na Chełmszczyźnie

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Polska wyraziła zgodę na przeprowadzenie prac poszukiwawczych w miejscowości Łasków na Chełmszczyźnie - przekazał wiceminister kultury Ukrainy Iwan Werbycki. Na tym obszarze mogą znajdować się groby ukraińskich cywilów zamordowanych w 1944 roku. Kijów od miesięcy oczekiwał na decyzję w tej sprawie.

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Prace ekshumacyjne w Ukrainie.
Polska przystała na prośbę Ukrainy. Chodzi o ekshumacje w Łaskowie (na zdj. ekshumacje w Ukrainie)Wojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Polska wyraziła zgodę na prace poszukiwawcze prowadzone przez ukraińską ekipę w Łaskowie w związku z pochówkiem ukraińskich cywilów z 1944 roku.
  • Prace są wynikiem ustaleń polsko-ukraińskiej grupy roboczej i dotyczą poszukiwań oraz ekshumacji na terenie obu krajów.
  • Strona polska prowadzi prace ekshumacyjne w Ukrainie, między innymi we Lwowie oraz w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
  • Instytut Pamięci Narodowej w Polsce udziela stronie ukraińskiej wsparcia proceduralnego przy realizacji wniosków dotyczących grobów wojennych.
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"Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez ukraińską ekipę ekspedycyjną prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie, w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez Bataliony Chłopskie w marcu 1944 roku" - napisał wiceminister kultury Ukrainy Iwan Werbycki na Facebooku.

Według wiceministra zgodę otrzymało Centrum Poszukiwawczo-Memorialne "Dola" (Los). Jak poinformował, prace będą prowadzone na zlecenie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Polska przystała na prośbę Ukrainy. Chodzi o poszukiwania we wsi Łasków

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Dariusz Kopciowski potwierdził, że kierownik zamojskiej delegatury w poniedziałek wydał pozwolenie na prace poszukiwawcze w Łaskowie, pow. hrubieszowski.

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Werbycki zaznaczył, że uzyskanie zgody jest rezultatem ustaleń polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. godnych pochówków, działającej z inicjatywy ministerstw kultury obu państw.

26 sierpnia ukraińska sekcja Radia Swoboda podała, że Ukraina od ponad roku oczekuje od strony polskiej na zezwolenia na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na terytorium Polski, choć ta prowadzi takie prace w Ukrainie.

Polska przeprowadza ekshumacje w Ukrainie. Prace m.in. we Lwowie

W materiale poinformowano, że 25 sierpnia rozpoczęły się prace ekshumacyjne na dawnym cmentarzu na Hołosku we Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego, polegli w obronie Lwowa we wrześniu 1939 r. Przypomniano także o przeprowadzonych już ekshumacjach i pochówkach w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim.

Na początku sierpnia strona ukraińska wyraziła zgodę na przeprowadzenie poszukiwań w Ugłach na Wołyniu i Hucie Pieniackiej na Lwowszczyźnie. Kilka dni wcześniej z kolei IPN poinformował o zakończeniu prac ekshumacyjnych ofiar zbrodni wołyńskiej w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. 

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Specjalistom udało się odnaleźć tam szczątki ponad 50 osób, które zginęły w 1943 roku. Uroczystość pogrzebowa odnalezionych Polaków odbyła się 30 sierpnia na cmentarzu w Ostrówkach.

Ukraina złożyła wniosek o prowadzenie prac poszukiwawczych. IPN "udziela wsparcia"

W lipcu ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował, że strona ukraińska złożyła do IPN wnioski o prowadzenie w Polsce prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Jednocześnie zapewnił, że od tych decyzji nie będą uzależnione zgody na prace polskich specjalistów w Ukrainie.

26 sierpnia rzecznik polskiego IPN dr Rafał Kościański w przesłanym PAP oświadczeniu podkreślił, że "Instytut Pamięci Narodowej udziela stronie ukraińskiej wsparcia proceduralnego i pomocy w prawidłowym przygotowaniu oraz prowadzeniu wniosków".

Jak jednak podkreślił, IPN wydaje zgody wyłącznie na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne grobów wojennych.

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