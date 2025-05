O rozwiązaniu mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na początku lutego bieżącego roku. - Unijny akt o usługach cyfrowych to jest prawo, które ma doprowadzić do tego, że nie sama platforma będzie decydowała o tym, co jest dezinformacją, a co nie. (...) Jeżeli ktoś napisze i zachęci, że coś mu się nie podoba, to nikt nie będzie tego ścigał. Dezinformacją byłoby np. informowanie, że wojska NATO idą atakować Polskę, będzie trzecia wojna światowa - wyjaśniał w RMF FM.