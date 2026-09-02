W skrócie W nowym sondażu 64,4 procent Polaków jest przeciwko przekazaniu Ukrainie pocisków do wyrzutni Patriot.

Połowa wyborców koalicji rządzącej popiera przekazanie rakiet, podczas gdy wśród zwolenników opozycji sprzeciw wyraża 82 procent.

Dyskusja na temat przekazania rakiet nasiliła się po ostatnich atakach Rosji i apelach ze strony Ukrainy oraz przedstawicieli Unii Europejskiej.

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Ukraina od miesięcy sygnalizuje, że bez wzmocnienia obrony przeciwrakietowej trudno będzie jej odpierać rosyjskie ataki. W nowym sondażu IBRiS dla Radia ZET zapytano, czy Polska powinna przekazać sąsiadowi pociski do systemów Patriot.

Wśród ankietowanych przeważa sprzeciw wobec takiego scenariusza. Oddania rakiet nie chce 64,4 proc. respondentów, podczas gdy 21,6 proc. opowiada się za ich przekazaniem. 14 proc. wybrało opcję "nie wiem".

Sondaż o pomocy Ukrainie. Ponad 80 proc. sympatyków opozycji na "nie"

Przeciw donacji rakiet jest większość zwolenników opozycji (Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, Razem) - łącznie 82 proc. 10 proc. wyborców w tej grupie popiera przekazanie broni sąsiadowi.

Sytuacja wygląda zgoła odmiennie wśród sympatyków Koalicji 15 Października. Za przekazaniem pocisków Patriot Ukraińcom jest 49 proc. badanych. Sprzeciw wyraziło 35 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia 2026 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

Ukraina przygotowuje się do zimy. Zełenski apeluje do sojuszników

Dyskusja na temat przekazania pocisków Patriot nasiliła się po intensywnych atakach Rosji. We wtorek Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, apelowała, aby kraje, których zapasy zbliżają się do końca terminu przydatności, zechciały przekazać je Kijowowi.

Wezwania do kontynuowania i zwiększania wsparcia wojskowego ze strony Zachodu padały wielokrotnie ze strony prezydentaWołodymyra Zełenskiego.

"Rosja zawsze planuje swoje uderzenia w taki sposób, by spowodować jak największe zniszczenia w życiu ludzi, i udaje jej się to tylko wtedy, gdy możliwości obrony przeciwlotniczej są niewystarczające. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomagają Ukrainie w pozyskiwaniu zdolności antybalistycznych i dostawy dwustronne, i jest bardzo ważne, aby te dostawy wzrosły tej jesieni" - napisał we wtorek Zełenski na X.



