W skrócie
- Rosyjskie siły przeprowadziły atak powietrzny na Ukrainę, a działania są obserwowane przez polskie służby i lotnictwo działa w przestrzeni Polski.
- Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z trwającą operacją.
- To drugi przypadek w tym dniu, kiedy polskie myśliwce zostały poderwane w związku z wydarzeniami na Ukrainie.
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w poniedziałek o kolejnym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę. W związku z sytuacją za wschodnią granicą w polskiej przestrzeni powietrznej ponownie rozpoczęło działania lotnictwo wojskowe.
RCB rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego wiadomość SMS, ostrzegającą o trwających działaniach i apelującą o śledzenie kolejnych komunikatów.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano w alercie.
Alert dla Lubelszczyzny ostatecznie odwołano o 13:45. Wówczas RCB poinformowało o braku zagrożenia na terenie Polski.
To już drugi raz w poniedziałek, gdy polskie lotnictwo zostało poderwane w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę. Wcześniejsze działania zakończono przed godz. 10, o czym poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Rosyjski atak na Ukrainę. Polska po raz drugi poderwała lotnictwo
Pierwszą operację polskie wojsko rozpoczęło w poniedziałek rano, otwiera się w nowym oknie. Powodem były rosyjskie ataki z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy.
Dowództwo Operacyjne RSZ podkreślało wówczas, że działania miały charakter prewencyjny i służyły zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach sąsiadujących z zagrożonymi obszarami Ukrainy.
W związku z operacją wojskowego lotnictwa czasowo wstrzymano ruch na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Oba porty wznowiły pracę przed godz. 9.
Niedługo później Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu rosyjskiego ataku i braku zagrożenia na terenie Polski. Komunikat otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego.
Polska przestrzeń powietrzna. Wojsko wydało poranny komunikat
Po zakończeniu pierwszej operacji Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że wojskowe samoloty zakończyły działania, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności.
"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono w porannym komunikacie.
Wojsko zapewniło jednocześnie, że nieustannie monitoruje sytuację w Ukrainie i pozostaje w gotowości do ochrony polskiego nieba.
Najnowszy alert RCB oznacza ponowne uruchomienie działań lotniczych w związku z kolejnym rosyjskim atakiem. Tym razem ostrzeżenie wysłano wyłącznie do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.
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