W skrócie Rosyjskie siły przeprowadziły atak powietrzny na Ukrainę, a działania są obserwowane przez polskie służby i lotnictwo działa w przestrzeni Polski.

Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z trwającą operacją.

To drugi przypadek w tym dniu, kiedy polskie myśliwce zostały poderwane w związku z wydarzeniami na Ukrainie.

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w poniedziałek o kolejnym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę. W związku z sytuacją za wschodnią granicą w polskiej przestrzeni powietrznej ponownie rozpoczęło działania lotnictwo wojskowe.

RCB rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego wiadomość SMS, ostrzegającą o trwających działaniach i apelującą o śledzenie kolejnych komunikatów.

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano w alercie.

Alert dla Lubelszczyzny ostatecznie odwołano o 13:45. Wówczas RCB poinformowało o braku zagrożenia na terenie Polski.

To już drugi raz w poniedziałek, gdy polskie lotnictwo zostało poderwane w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę. Wcześniejsze działania zakończono przed godz. 10, o czym poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rosyjski atak na Ukrainę. Polska po raz drugi poderwała lotnictwo

Pierwszą operację polskie wojsko rozpoczęło w poniedziałek rano, otwiera się w nowym oknie. Powodem były rosyjskie ataki z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych na cele w zachodniej części Ukrainy.

Dowództwo Operacyjne RSZ podkreślało wówczas, że działania miały charakter prewencyjny i służyły zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach sąsiadujących z zagrożonymi obszarami Ukrainy.

W związku z operacją wojskowego lotnictwa czasowo wstrzymano ruch na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Oba porty wznowiły pracę przed godz. 9.

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Niedługo później Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu rosyjskiego ataku i braku zagrożenia na terenie Polski. Komunikat otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego.

Polska przestrzeń powietrzna. Wojsko wydało poranny komunikat

Po zakończeniu pierwszej operacji Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że wojskowe samoloty zakończyły działania, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności.

"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślono w porannym komunikacie.

Wojsko zapewniło jednocześnie, że nieustannie monitoruje sytuację w Ukrainie i pozostaje w gotowości do ochrony polskiego nieba.

Najnowszy alert RCB oznacza ponowne uruchomienie działań lotniczych w związku z kolejnym rosyjskim atakiem. Tym razem ostrzeżenie wysłano wyłącznie do odbiorców na terenie województwa lubelskiego.

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