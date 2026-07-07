Polska podpisała porozumienie ws. Patriotów. "Bardzo się mylą"

W skrócie Podpisano porozumienie dotyczące utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot z udziałem Polski, USA, Niemiec, Holandii i Szwecji.

Minister obrony narodowej poinformował, że porozumienie wpłynie na zwiększenie i przyspieszenie produkcji oraz serwisowania pocisków.

Podczas szczytu NATO podpisywane są też dokumenty dotyczące pocisków FIM-92 Stinger i rozszerzenia produkcji AIM-120C-8 AMRAAM.

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Szef MON stwierdził, że porozumienie "znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków".

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą" - napisał Kosiniak-Kamysz.

"Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również produkować i serwisować je w Europie - z udziałem Polski" - dodał.

Polska podpisała porozumienie ws. pocisków do Patriotów

We wtorek rano agencja Reutera informowała o tym, że do podpisania porozumienia ma dojść podczas NATO Defence Industry Forum w Ankarza. Forum to poświęcone jest transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom, które odbywa się w trakcie szczytu NATO i gromadzi wysokich rangą przedstawicieli NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu.

Media informowały również, że podczas szczytu podpisane mają zostać także oświadczenia w sprawie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu FIM-92 Stinger oraz rozszerzenia produkcji pocisków AIM-120C-8 AMRAAM.

Pierwszy dokument podpiszą Niemcy i Holendrzy, którzy we współpracy z Amerykanami i NATO mają stworzyć europejskie zdolności produkcyjne dla tego sprzętu. Drugie z kolei, stanowi studium wykonalności rozszerzenia produkcji, a podpisy pod nim złożą Belgia, Kanada, Finlandia, Niemcy, Holandia oraz Norwegia.





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