Polska podpisała porozumienie ws. Patriotów. "Bardzo się mylą"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Grupa pięciu osób, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz przy podpisaniu porozumienia ws. serwisowania pocisków Patriot.
Polska podpisała w Ankarze porozumienie ws. utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków do systemów PatriotArt ServicePAP

W skrócie

  • Podpisano porozumienie dotyczące utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot z udziałem Polski, USA, Niemiec, Holandii i Szwecji.
  • Minister obrony narodowej poinformował, że porozumienie wpłynie na zwiększenie i przyspieszenie produkcji oraz serwisowania pocisków.
  • Podczas szczytu NATO podpisywane są też dokumenty dotyczące pocisków FIM-92 Stinger i rozszerzenia produkcji AIM-120C-8 AMRAAM.
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Szef MON stwierdził, że porozumienie "znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków".

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą" - napisał Kosiniak-Kamysz.

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"Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również produkować i serwisować je w Europie - z udziałem Polski" - dodał.

Polska podpisała porozumienie ws. pocisków do Patriotów

We wtorek rano agencja Reutera informowała o tym, że do podpisania porozumienia ma dojść podczas NATO Defence Industry Forum w Ankarza. Forum to poświęcone jest transatlantyckiej produkcji obronnej, inwestycjom i innowacjom, które odbywa się w trakcie szczytu NATO i gromadzi wysokich rangą przedstawicieli NATO, państw sojuszniczych i partnerskich oraz liderów przemysłu.

Media informowały również, że podczas szczytu podpisane mają zostać także oświadczenia w sprawie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu FIM-92 Stinger oraz rozszerzenia produkcji pocisków AIM-120C-8 AMRAAM.

Pierwszy dokument podpiszą Niemcy i Holendrzy, którzy we współpracy z Amerykanami i NATO mają stworzyć europejskie zdolności produkcyjne dla tego sprzętu. Drugie z kolei, stanowi studium wykonalności rozszerzenia produkcji, a podpisy pod nim złożą Belgia, Kanada, Finlandia, Niemcy, Holandia oraz Norwegia.

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