Polska poderwała myśliwce, zamknięte lotniska. Rosja atakuje Ukrainę

"W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, otwiera się w nowym oknie, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - brzmi komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Czytamy w nim, że "zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

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Wojsko zapewnia, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów"

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji" - czytamy.

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Alert RCB dla dwóch województw. Lotniska wstrzymały loty

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów".

Ostrzeżenie otrzymali odbiorcy na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Na Lubelszczyźnie alert RCB trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski

Na Podkarpaciu wysłano go odbiorców w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Tymczasem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że "w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie, otwiera się w nowym oknie i Rzeszowie, otwiera się w nowym oknie wstrzymały operacje lotnicze".

Wcześniej na terenie Ukrainy, w tym w obwodach wołyńskim i lwowskim, które graniczą z województwami lubelskim i podkarpacki, uruchomiono alarm powietrzny.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.(PAP)

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