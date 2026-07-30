W skrócie W nocy Polska uruchomiła myśliwce i inne środki wojskowe w reakcji na rosyjskie ataki lotnicze w Ukrainie.

Syreny alarmowe zostały uruchomione w Lublinie i większości powiatów województwa lubelskiego.

Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, powodując ofiary śmiertelne i zniszczenia w kilku miastach, w tym w pobliżu Krzywego Rogu i Lwowa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- W Lublinie i na terenie większości powiatów województwa lubelskiego ok. godziny 3.50 rozbrzmiały syreny alarmowe - potwierdził w rozmowie z Interią Marcin Bubicz, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

Jak przekazał, alarm nie dotyczył północnych powiatów i miał związek z operowaniem rosyjskiego lotnictwa w Ukrainie. Po pewnym czasie sygnał rozległ się ponownie, co oznacza odwołanie alarmu.

Wojna w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce, syreny w Lublinie

Tymczasem kilkanaście minut po godz. 2 w nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operacji polskiego lotnictwa.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie.

Rozwiń

Poderwano myśliwce oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - podkreślono.

Sytuacja na niebie jest na bieżąco monitorowana, a "podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji".

Ukraina. Zmasowany, nocny atak Rosji

W nocy z środy na czwartek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Jak donosi agencja Unian ostrzeżenia o zagrożeniu wydano na terenie całego kraju.

Według informacji przekazany przez lokalne władze w miejscowości Raduszne w pobliżu Krzywego Rogu życie straciło łącznie sześć osób, w tym dwie dziewczynki w wieku pięciu i 12 lat. Kolejne osiem zostało rannych.

Rosjanie uderzyli także na Lwów, gdzie obrażenia odniosło co najmniej pietnaście osób. Mer Andrij Sadowy poinformował o uszkodzeniu budynków mieszkalnych i dwóch wieżowców. Ludzie wciąż są tam uwięzieni pod gruzami.

Wiadomo także, że rosyjskie siły wzięły za cel również m.in. Kijów czy sąsiadujący z polską obwód wołyński.





"Wydarzenia": Gigantyczne pensje i gigantyczne problemy polskich szpitali Polsat News