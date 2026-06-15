Polska poderwała myśliwce. "Uruchomiono niezbędne siły i środki"
"W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Kijów, w nocy z niedzieli na poniedziałek rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie odnotowano naruszeń przestrzeni powietrznej RP. Operacja została zakończona nad ranem w poniedziałek.
W skrócie
- W nocy z niedzieli na poniedziałek polskie lotnictwo wojskowe prowadziło działania w przestrzeni powietrznej w związku z atakiem Rosji na Kijów.
- Myśliwce oraz naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
- W wyniku rosyjskiego ostrzału w Kijowie zginęły cztery osoby, rannych zostało kilkadziesiąt, a historyczny klasztor Ławra Peczerska został podpalony.
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W poniedziałek około 1 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu myśliwców w związku z ostrzelaniem ukraińskiej stolicy przez wojsko Federacji Rosyjskiej.
"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - podano w komunikacie.
Atak Rosji na Kijów. Polska poderwała myśliwce, jest komunikat wojska
Jak podało Dowództwo Operacyjne RSZ, poderwano myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Podkreślono, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest ochrona przestrzeni powietrznej kraju.
O godzinie 4:25 DORSZ przekazało w mediach społecznościowych informację o zakończeniu akcji.
"Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - czytamy we wpisie. W komunikacie złożono podziękowania sojusznikom z NATO, Francji i Holandii, których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo podczas operacji na polskim niebie. Podkreślono również, że "Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości", aby zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej.
Rosja ostrzelała Kijów. Są ofiary, kilkadziesiąt rannych
W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do tragicznej serii ataków rosyjskiego wojska na Kijów. Agencja Reutera, powołując się na szefa administracji wojskowej Kijowa Tymura Tkaczenko, informuje o czterech ofiarach śmiertelnych i 23 rannych. Portal Ukraińska Prawda donosi z kolei o 25 rannych, w tym dwójce dzieci.
Na skutek ostrzału rosyjskich rakiet w płomieniach stanął historyczny klasztor Ławra Peczerska, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. "Brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo. Oto prawdziwe oblicze prawosławnych wartości Rosji" - napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko.
Ostrzał uszkodził ponadto linie energetyczne i pozbawił dopływu prądu 140 tys. mieszkańców. Lokalne władze przekazały, że był to najcięższy rosyjski atak na powietrzny na stolicę Ukrainy od dwóch tygodni. Alarm ogłoszono w poniedziałek nad ranem prawie w całym kraju.
Źródła: Reuters, Ukraińska Prawda