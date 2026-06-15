W skrócie W nocy z niedzieli na poniedziałek polskie lotnictwo wojskowe prowadziło działania w przestrzeni powietrznej w związku z atakiem Rosji na Kijów.

Myśliwce oraz naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

W wyniku rosyjskiego ostrzału w Kijowie zginęły cztery osoby, rannych zostało kilkadziesiąt, a historyczny klasztor Ławra Peczerska został podpalony.

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W poniedziałek około 1 w nocy Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o poderwaniu myśliwców w związku z ostrzelaniem ukraińskiej stolicy przez wojsko Federacji Rosyjskiej.

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - podano w komunikacie.

Atak Rosji na Kijów. Polska poderwała myśliwce, jest komunikat wojska

Jak podało Dowództwo Operacyjne RSZ, poderwano myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Podkreślono, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest ochrona przestrzeni powietrznej kraju.

O godzinie 4:25 DORSZ przekazało w mediach społecznościowych informację o zakończeniu akcji.

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"Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - czytamy we wpisie. W komunikacie złożono podziękowania sojusznikom z NATO, Francji i Holandii, których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo podczas operacji na polskim niebie. Podkreślono również, że "Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości", aby zapewnić bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej.

Rosja ostrzelała Kijów. Są ofiary, kilkadziesiąt rannych

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do tragicznej serii ataków rosyjskiego wojska na Kijów. Agencja Reutera, powołując się na szefa administracji wojskowej Kijowa Tymura Tkaczenko, informuje o czterech ofiarach śmiertelnych i 23 rannych. Portal Ukraińska Prawda donosi z kolei o 25 rannych, w tym dwójce dzieci.

Na skutek ostrzału rosyjskich rakiet w płomieniach stanął historyczny klasztor Ławra Peczerska, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. "Brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo. Oto prawdziwe oblicze prawosławnych wartości Rosji" - napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko.

Ostrzał uszkodził ponadto linie energetyczne i pozbawił dopływu prądu 140 tys. mieszkańców. Lokalne władze przekazały, że był to najcięższy rosyjski atak na powietrzny na stolicę Ukrainy od dwóch tygodni. Alarm ogłoszono w poniedziałek nad ranem prawie w całym kraju.

Źródła: Reuters, Ukraińska Prawda





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