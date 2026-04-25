W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o uruchomieniu niezbędnych sił oraz operowaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

W wyniku rosyjskiego ataku myśliwce poderwała również Rumunia, a dron wojskowy spadł w okolicach Bariery Traian, uszkadzając budynek i słup wysokiego napięcia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują m. in. myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - poinformowano na portalu X.

Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że te działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Decyzja została podjęta w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono w komunikacie.

Rosyjski atak na Ukrainę. Dron spadł na terenie Rumunii

W wyniku rosyjskiego ataku myśliwce poderwała również Rumunia, której systemy radarowe wykryły drony w przestrzeni powietrznej w pobliżu granicy ukraińsko-rumuńskiej. Około godziny 2:30 w nocy mieszkańca miasta Gałacz na wschodzie kraju poinformowali służby o tym, że coś spadło z nieba w okolicach Bariery Traian.

Przybyłe na miejsce służby potwierdziły, że w miejscu tym doszło do upadku drona wojskowego, który uszkodził budynek gospodarczy oraz słup wysokiego napięcia. Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało jednak, że w zdarzeniu nikt nie został ranny.

"Ministerstwo Obrony Narodowej stanowczo potępia nieodpowiedzialne działania Federacji Rosyjskiej i podkreśla, że stanowią one nowe wyzwanie dla regionalnego bezpieczeństwa i stabilności w regionie Morza Czarnego. Takie incydenty świadczą o braku poszanowania przez Federację Rosyjską norm prawa międzynarodowego i zagrażają nie tylko bezpieczeństwu obywateli Rumunii, ale także zbiorowemu bezpieczeństwu NATO" - przekazał rumuński resort obrony w komunikacie.

