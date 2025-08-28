Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z środy na czwartek lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej przeprowadziło kolejne ataki rakietowe na terytorium Ukrainy.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ na platformie X.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów, są ofiary

Podkreślono, że działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na ochronę przestrzeni powietrznej oraz obywateli, szczególnie w rejonach graniczących z zagrożonym obszarem.

Dowództwo zaznaczyło, że monitoruje sytuację, a podległe siły pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

W nocy ze środy na czwartek Rosja wystrzeliła pociski balistyczne m.in. w kierunku Kijowa. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej cztery osoby, a kolejnych 24 zostało rannych - podają lokalne władze.

