Polska poderwała myśliwce. "Systemy osiągnęły stan najwyższej gotowości"

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Polska w nocy prewencyjnie poderwała myśliwce celem patrolowania przestrzeni powietrznej. "Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ. To reakcja na rosyjski ostrzał w Ukrainie. Moskwa wystrzeliła pociski balistyczne w kierunku Kijowa.

Polskie myśliwce wysłane w niebo w związku z atakiem Rosji w Ukrainie
Polskie myśliwce wysłane w niebo w związku z atakiem Rosji w UkrainieŁukasz Golowanow, Konflikty.plWikimedia Commons

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że w nocy z środy na czwartek lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej przeprowadziło kolejne ataki rakietowe na terytorium Ukrainy.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ na platformie X.

Zobacz również:

Rosja zaatakowała Kijów. W kilku dzielnicach wybuchł pożar. Zdj. ilustracyjne
Ukraina - Rosja

Rosja wystrzeliła pociski balistycznie. Zmasowany atak na Kijów

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Wojna w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów, są ofiary

    Podkreślono, że działania mają charakter prewencyjny i ukierunkowane są na ochronę przestrzeni powietrznej oraz obywateli, szczególnie w rejonach graniczących z zagrożonym obszarem.

    Dowództwo zaznaczyło, że monitoruje sytuację, a podległe siły pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

    W nocy ze środy na czwartek Rosja wystrzeliła pociski balistyczne m.in. w kierunku Kijowa. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej cztery osoby, a kolejnych 24 zostało rannych - podają lokalne władze.

    Zobacz również:

    Ramzan Kadyrow
    Ukraina - Rosja

    Kadyrow przybył do Ukrainy. Specjalna misja czeczeńskiego przywódcy

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Kolejne weta Nawrockiego. Kosiniak-Kamysz: Idzie drogą liberum vetoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze