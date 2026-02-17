W skrócie Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Działania mają charakter prewencyjny i obejmują gotowość systemów obrony powietrznej oraz środków rozpoznania radiolokacyjnego.

Strona ukraińska ostrzegała przed możliwym zmasowanym atakiem ze strony Rosji, co skłoniło do postawienia obrony powietrznej Ukrainy w stan najwyższej gotowości.

Dowództwo Operacyjne RSZ we wtorek po godz. 4 rano wydało komunikat, informując o podjęciu działań prewencyjnych w związku z trwającym rosyjskim ostrzałem w Ukrainie.

"Uruchomiono niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy we wpisie na platformie X.

W komunikacie podkreślono, że działania mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonów na pograniczu z Ukrainą.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zaznaczono.

Ukraina ostrzega przed planem Rosji. Szykują zmasowany atak

W poniedziałek strona ukraińska ostrzegała, że Rosja szykuje się na wielki atak, który może nastąpić w ciągu najbliższych godzin.

Władze w Kijowie postawiły obronę powietrzną w stan najwyższej gotowości i zleciły pilne wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym obiektów energetycznych.

Rosjanie mogli odłożyć zmasowany atak ze względu na warunki pogodowe, jednak obecnie są one dla nich bardziej sprzyjające - ocenił w komentarzu dla ukraińskich mediów Ołeksij Hetman, weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej i major rezerwy.

Niekorzystne warunki atmosferyczne - przede wszystkim czyste niebo - sprzyjały dotąd pracy ukraińskich mobilnych grup zwalczających drony typu "Shahed". Pogorszenie widoczności z powodu opadów śniegu może działać na korzyść rosyjskich sił.

