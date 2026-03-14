W skrócie Polskie i sojusznicze lotnictwo operowało w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z aktywnością lotnictwa Federacji Rosyjskiej nad Ukrainą.

Dowództwo Operacyjne RSZ poderwało dyżurne pary myśliwskie, samoloty wczesnego ostrzegania oraz postawiło naziemne systemy obrony powietrznej w stan gotowości.

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze z powodu działań lotnictwa wojskowego, ale wznowiły działalność po godz. 5.45.

Trójstronne rozmowy pokojowe między Kijowem, Moskwą a Waszyngtonem zostały przełożone na wniosek strony amerykańskiej z powodu sytuacji wokół Iranu.

Polskie wojsko podjęło działania prewencyjne w związku z nocnym, zmasowanym atakiem rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami dowódca operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Działania miały na celu ochronę polskiego nieba, zwłaszcza terenów graniczących z Ukrainą. Po godz. 6 pojawił się komunikat o zakończonej akcji.

Zmasowany atak Rosji w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

Przestrzeń powietrzną Polski patrolowały nie tylko nasze samoloty, ale również maszyny sojusznicze - z Hiszpanii i Niemiec. "Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" - czytamy.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - informowała w sobotę nad ranem Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Po godz. 5.45 przekazano, że oba porty lotnicze wznowiły pracę.

Portal Ukrainska Prawda informuje, że zmasowany atak Rosji doprowadził do poważnych zniszczeń w obwodzie kijowskim, gdzie zginęły trzy osoby, a co najmniej osiem jest rannych.

"Dziś w nocy wróg masowo atakuje obwód kijowski dronami i pociskami. Niestety, w rejonie Browarów zginęły dwie osoby. Uszkodzony został budynek noclegowy, zakłady produkcyjne i magazyny" - przekazał burmistrz miasta Browary Ihor Sapożko.

Alarm lotniczy w Kijowie rozbrzmiał po godz. 3 lokalnego czasu. Rosja posłała w tym kierunku rakiety balistyczne. W ukraińskiej stolicy słychać było serię eksplozji. Czekamy na komunikat władz miasta dotyczący skali zniszczeń i ewentualnych ofiar.

Rozmowy pokojowe odwołane. Zełenski: Na wniosek USA

Nieustanne ataki Rosji na Ukrainę trwają od ponad czterech lat. Trójstronne rozmowy pokojowe na linii Kijów - Moskwa - Waszyngton zostały odwołane w związku z trwającą ofensywą USA w Iranie.

"Obecnie priorytetem i całą uwagą partnerów jest sytuacja wokół Iranu, dlatego też zaplanowane na ten tydzień spotkanie zostało przełożone na wniosek strony amerykańskiej" - poinformował na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Źródło: Ukrainska Prawda

