Polska poderwała myśliwce. Eskortowano rosyjski samolot

W skrócie Polskie myśliwce przechwyciły i eskortowały rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim.

Ponadto zaobserwowano wlot obiektów z Białorusi do polskiej przestrzeni powietrznej. Nie stwierdzono jednak zagrożenia.

Nad ranem rosyjskie bombowce strategiczne były eskortowane przez myśliwce innych krajów podczas lotów nad Morzem Norweskim i Morzem Barentsa.

"Pomimo okresu świątecznego miniona noc była pracowita dla dyżurnych służb obrony powietrznej RP. Rano, nad wodami międzynarodowymi Morza Bałtyckiego, polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP" - przekazali wojskowi.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało również, że w nocy ze środy na czwartek "obserwowano wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów z kierunku Białorusi". Po przeprowadzeniu analiz okazało się, że były to najprawdopodobniej "balony przemytnicze".

"Lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - czytamy w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Jak przekazano, "Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi służbami, prowadzi bieżącą wymianę informacji oraz przekazuje niezbędne dane dotyczące zaobserwowanych obiektów".

"Odpowiednie służby zajmują się ich identyfikacją oraz wykonują niezbędne czynności. Nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP" - podkreśliło dowództwo.

Wojskowi zaznaczyli w oświadczeniu, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Ponadto "siły i środki pozostają w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

Rosyjskie bombowce eskortowane przez "myśliwce innych krajów"

Dodajmy, że po godzinie szóstej rano agencja AFP informowała o rosyjskich bombowcach zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych, które wykonywały lot nad Morzem Norweskim i Morzem Barentsa.

"Rosyjskie bombowce strategiczne i lotniskowce Tu-95MS wykonały planowy lot nad wodami neutralnymi Morza Barentsa i Morza Norweskiego" - podało Ministerstwo Obrony Rosji cytowane przez agencję.

Kreml przekazał ponadto, że maszyny zostały eskortowane przez "myśliwce innych krajów".

"Na pewnych etapach trasy strategicznym lotniskowcom rakietowym towarzyszyły myśliwce z innych krajów" - dodał resort cytowany przez agencję Reutera.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło przy tym, że tego typu loty odbywają się regularnie w wielu regionach i są zgodne z prawem międzynarodowym.

