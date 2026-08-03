W skrócie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wniesieniu apelacji przez Skarb Państwa od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia 2026 roku w sprawie o szczepionki COVID-19 przeciwko firmom Pfizer i BioNTech.

Sąd pierwszej instancji w Brukseli zobowiązał Polskę do odebrania 64 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19 oraz zapłaty ponad 5,5 miliarda złotych firmie Pfizer, wraz z kosztami procesowymi wynoszącymi około 170 milionów złotych.

Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu ochrony interesów Skarbu Państwa oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

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Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki Pfizera przeciw COVID-19. Koncern pozwał nasz kraj i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 mln dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 mld zł.

Jak przekazał resort zdrowia, w apelacji złożono również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy.

Polska odwoła się od wyroku w sprawie szczepionek

Według Ministerstwa Zdrowia rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, co stało się podstawą do jego zaskarżenia.

Resort podkreślił jednak, że ze względu na ochronę interesów procesowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobro postępowania nie będzie ujawniać szczegółowych zarzutów apelacyjnych, przyjętej strategii ani przedstawianych dowodów.

"Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że Rzeczpospolita Polska korzysta i będzie korzystać ze wszystkich przysługujących jej środków obrony prawnej. Działania procesowe prowadzone są przy wsparciu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wyspecjalizowanych kancelarii prawnych" - wskazano w komunikacie. Resort dodał, że są one ukierunkowane na ochronę interesów Skarbu Państwa, interesu publicznego oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

Wyrok sądu w Brukseli. Polska ma odebrać miliony szczepionek

MZ zaznaczyło także, że Minister Zdrowia konsekwentnie realizuje zadania związane z ochroną zdrowia publicznego oraz racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi. Kolejne informacje o istotnych etapach sprawy mają być przekazywane opinii publicznej w zakresie, w jakim pozwolą na to względy prawne.

1 kwietnia 2026 r. sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł, że Polska musi odebrać od amerykańskiego koncernu Pfizer szczepionki przeciwko COVID-19 i zapłacić firmie 5 mld 644 mln zł. Do kwoty tej należy dodać również ok. 170 mln zł kosztów procesowych. Według Ministerstwa Zdrowia do odbioru jest ok. 64 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19.



