"To jest mroźny poranek" - podkreśla Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O godz. 7:00 w Zakopanem "temperatura spadła aż do -8,1 st. C" - napisali specjaliści. Ujemne temperatury w środę rano panują w dużej części kraju. W ciągu dnia też będzie zimno. "Ciepłe kurtki, czapki i rękawiczki zdecydowanie się dziś przydadzą!" - podkreślają synoptycy.

Dowiedz się, gdzie będzie najzimniej. Wypróbuj aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Pogoda skłania się ku zimie. Miejscami mróz w ciągu dnia

Choć tak samo jak w poprzednich dniach będzie pochmurnie w większości regionów kraju, pogoda będzie nieco łagodniejsza niż ostatnio. To zasługa wyżu Manuel, który będzie miał coraz większy wpływ na pogodę również u nas.

Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem zanotujemy głównie lokalnie na wschodzie, północy i w centrum Polski. Na Wybrzeżu można się spodziewać także opadów samego deszczu.

Choć dość spokojna, środa przeważnie będzie pochmurna, a na północnym wschodzie i w centrum może jeszcze padać deszcz ze śniegiem i śnieg IMGW materiał zewnętrzny

Po zimnym poranku kolejne godziny nie będą wiele cieplejsze. Możliwe, że na terenach podgórskich utrzyma się mróz na poziomie -1 st. C. Zimno będzie również na południu i północnym wschodzie, gdzie będzie w okolicach zera.

Środa będzie zimnym dniem. Rano w Zakopanem było ponad -8 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Nieco cieplej, ale wciąż chłodno będzie w reszcie kraju: w centrum 2, a nad morzem do 5 stopni Celsjusza. Na szczęście wiatr przeważnie będzie słaby, więc nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej.

Z powodu mrozu rano na północy lokalnie pojawiło się oblodzenie na drogach i chodnikach. Z czasem, kiedy temperatury wzrosną i pojawi się więcej słońca, to zagrożenie zniknie. Niedługo może jednak wrócić, ponieważ pod koniec dnia silny mróz wróci do naszego kraju.

Mróz nocą wróci do Polski. Będzie jeszcze silniejszy

Pomimo wyżu na północnym wschodzie w środę utrzyma się pochmurna pogoda, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem, więc tam warunki przeważnie będą niekorzystne.

Lepiej w ciągu dnia będzie na południowym zachodzie kraju, gdzie można się spodziewać głównie obojętnych warunków.

Ze względu na niskie temperatury pogoda w wielu miejscach będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Możemy liczyć na najwyżej obojętne warunki IMGW materiał zewnętrzny

Kolejna noc może się okazać jeszcze mroźniejsza od minionej. W większości Polski po zachodzie słońca temperatura spadnie do poziomu od -5 do -1 stopnia. Na terenach podgórskich mróz może sięgnąć nawet około -9 st. C. Lokalnie może też występować mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Na drogach w wielu miejscach znowu może więc zrobić się niebezpiecznie.

-----