Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że podpis kwalifikowany to początek dalszego rozwoju mObywatela. Aplikacja już teraz pozwala korzystać z wielu dokumentów i usług publicznych w jednym miejscu. Wprowadzenie bezpłatnego podpisu kwalifikowanego ma sprawić, że coraz więcej spraw będzie można załatwić całkowicie online.

Nowa funkcja w mObywatelu. Podpis kwalifikowany

Nowa funkcja podpisu kwalifikowanego zaistniała w mObywatelu 23 października. W ramach tej usługi osoba może podpisać do pięciu dokumentów miesięcznie całkowicie za darmo. Do tej pory podpis kwalifikowany wymagał opłat i specjalnego certyfikatu wydawanego przez prywatne firmy. Teraz wszystko odbywa się bezpośrednio w aplikacji rządowej.

Usługa działa przy użyciu mDowodu oraz e-dowodu z warstwą elektroniczną i funkcją NFC. Dzięki temu potwierdzenie tożsamości jest w pełni bezpieczne. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który udostępnia obywatelom taką funkcję w rządowej aplikacji.

Jak złożyć podpis kwalifikowany w mObywatelu?

Podpisanie dokumentu nie wymaga skomplikowanych działań. Wystarczy otworzyć aplikację m Obywatel i wybrać usługę "Podpis kwalifikowany" w sekcji spraw urzędowych.

Dalsze działania są intuicyjne. Najpierw wybiera się jednego z dostępnych dostawców podpisu, między innymi Asseco Data Systems, Enigmę, KIR lub PWPW. Proces potwierdzenia tożsamości polega na wykorzystaniu certyfikatu z mDowodu. Trzeba wpisać sześciocyfrowy numer CAN z tego dokumentu. Po zatwierdzeniu dokument zostaje podpisany elektronicznie i można go zapisać w pamięci urządzenia.

Podpis można też złożyć przez stronę internetową podpis.mobywatel.gov.pl. Dokument wgrywa się na komputerze, a podpisanie potwierdza w aplikacji na telefonie.

Do czego można wykorzystać podpis?

Podpis kwalifikowany z mObywatela pozwala podpisywać dokumenty urzędowe, podania, wnioski czy umowy cywilne, takie jak najem mieszkania lub sprzedaż samochodu.

Ma pełną moc prawną, więc jest traktowany tak samo jak podpis własnoręczny. Ułatwi też życie osobom, które często załatwiają sprawy przez internet, bo eliminuje konieczność korzystania z płatnych usług zewnętrznych.

Nowa funkcja jest też krokiem w stronę wprowadzenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej zgodnego z rozporządzeniem eIDAS 2.0. Dzięki temu mObywatel w przyszłości ma umożliwić podpisywanie dokumentów także w innych krajach Unii Europejskiej.

Źródło: gov.pl

