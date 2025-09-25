Polska otworzyła przejścia graniczne z Białorusią. Niektórzy czekali dobę

W skrócie Pięć przejść granicznych między Polską a Białorusią zostało ponownie otwartych po dwutygodniowej przerwie związanej z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad.

Najwięcej odblokowanych przejść znajduje się w województwie lubelskim, ruch obejmuje zarówno samochody osobowe, ciężarowe, jak i pociągi towarowe.

Dwa kolejne przejścia znajdują się w woj. podlaskim i obsługują ruch kolejowy.

Jak relacjonowała wcześniej reporterka Polsat News Katarzyna Szatyłowicz, na kilka godzin przed otwarciem polsko-białoruskiej granicy w Terespolu po jednej i drugiej stronie zniknęły wszystkie zapory przeciwczołgowe.

- Decyzja o odblokowaniu tych przejść granicznych zapadła ze strony rządowej, ale tu warto podkreślić, że mówimy o pięciu, nie o wszystkich przejściach między Polską a Białorusią - wyjaśniła.

Donald Tusk mówił we wtorek, że decyzja ma związek z zakończeniem odbywających się na Białorusi rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad. Przypomniał jednocześnie, że na terytorium RP odbywały się sojusznicze ćwiczenia, które "zostały ocenione jako udane".

Odblokowano przejścia graniczne z Białorusią. Najwięcej w woj. lubelskim

Reporterka wspomniała, że najwięcej odblokowanych przejść znalazło się w woj. lubelskim. To przejście dla samochodów osobowych i przejście kolejowe w Terespolu oraz dla pojazdów ciężarowych w Kukurykach. Dwa kolejne przejścia kolejowe znajdują się w woj. podlaskim - w Kuźnicy i Siemianiówce.

Niektórzy z kierowców ustawili się do kolejek kilkanaście godzin wcześniej. - Jesteśmy tu już dobę, przyjechaliśmy wcześniej żeby nie przegapić kolejki, bo wiemy, że jest dużo samochodów i nie chcemy być na końcu - opowiadał na antenie Polsat News jeden z białoruskich kierowców.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś przekazał PAP, że funkcjonariusze służby celno-skarbowej są przygotowani na odbiór pojazdów ciężarowych i osobowych ze strony białoruskiej, jak i na odprawę na kierunku wywozowym z Polski.

- Oczywiście uwzględniamy również pociągi towarowe oczekujące na wjazd z Białorusi do Polski i w odwrotnym kierunku - powiedział.

Zamknięta granica z Białorusią. Reakcja na manewry Zapad

Granica polsko-białoruska została zamknięta o północy z czwartku na piątek (11/12 września) na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z uwagi na organizowane 12-16 września rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2025.

Zawieszenie ruchu granicznego z Republiką Białorusi obowiązuje w obu kierunkach - wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy transportu samochodowego i pociągów towarowych.

W ciągu dróg krajowych istnieje łącznie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte. W nocy z 11 na 12 września zamknięto dwa dotychczas otwarte przejścia graniczne: na DK2 w Terespolu (ruch osobowy) oraz na DK68 w Kukurykach (ruch towarowy). Oba są w woj. lubelskim.

Zamknięte zostały również trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz i Terespol-Brześć.

