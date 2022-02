Polska oferuje drony Ukrainie. "Solidarność i słowa nie wystarczą"

We wtorek spadł do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, jak mięso, ryby, nabiał, a także na nawozy i gaz. Ponadto do 5 proc. obniżono ten podatek na ciepło systemowe oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki VAT od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r.

O tym Mateusz Morawiecki mówił na konferencji prasowej, zorganizowanej na jednej z warszawskich stacji Orlen. - Podległe nam instytucje sprawdzają, czy te ceny, które są na pólkach sklepowych, uwzględniają obniżkę VAT na żywność. Ona jest jednym z elementów wpływających na inflację - oświadczył.

Dziennikarze pytali go również o kwestię ukraińską, ponieważ we wtorek szef rządu RP poleci do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala. W stolicy Ukrainy spotka się także z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Tematem rozmów z władzami Ukrainy będzie sytuacja wokół zagrożenia rosyjską agresją.

Premier: Polska może przekazać Ukrainie drony w celach obronnych

- Jesteśmy z naszymi sąsiadami solidarni w zagrożeniu. Solidarność i słowa nie wystarczą, one muszą być przekuwane w czyn. Jesteśmy gotowi do pomocy: zarówno w formie przekazania środków pierwszej potrzeby, wiążących się z sytuacją wojenną, ale i broni defensywnej - powiedział.

Dopytany, jaka dokładnie amunicja może trafić z naszego kraju na Ukrainę, doprecyzował, iż chodzi np. o drony. Zastrzegł jednak, że będą one służyć tylko w celach obronnych.



Morawiecki wezwał też Donalda Tuska, by "wykorzystał te gorące dni" i zrezygnował z szefowania Europejską Partią Ludową (EPP), która jest ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim.

- Ona jest odpowiedzialna za budowę Nord Stream 2, przez który szantaż rosyjski staje się faktem. Wzywam Tuska, aby wpłynął na niemieckich kolegów, by zmieniła się polityka wobec ETS (handlu emisjami - red.), a tym samym - bardzo drogiej energii elektrycznej w Polsce i całej Unii Europejskiej - dodał.

Morawiecki o nowej ustawie covidowej. "Rząd PiS idzie drogą środka"

Premiera zapytano też o nową ustawę covidową. - Te propozycje mają nie naruszać obaw ze strony różnych grup społeczeństwa. Mamy osoby, które chciałyby doprowadzić do przymusowych szczepień, a na "antypodach" tej grupy są tzw. antyszczepionkowcy - zauważył.



Zdaniem Morawieckiego, "rząd PiS idzie drogą środka", która przewiduje m.in., aby pracodawca miał prawo domagać się aktualnych wyników testów na obecność koronawirusa. - Poprzednia ustawa, pozwalająca domagać się świadectwa szczepienia, została uznana przez sporą część społeczeństwa za zbyt radykalną - ocenił.



Jak dodał, rządzący szykują - "na wszelki wypadek" - nowe miejsca w szpitalach dla zakażonych koronawirusem, "gdyby Omikron doprowadził jednak do znacznie większej liczby hospitalizacji".