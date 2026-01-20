W skrócie Polscy armatorzy przez dekadę tracili udziały na Bałtyku na rzecz zagranicznej konkurencji, głównie niemieckiej i fińskiej.

Trwa konsolidacja trzech polskich armatorów pod marką POLSCA oraz działania na rzecz wprowadzenia polskiej bandery dla polskich promów.

Prof. Jarosław Korpysa przestrzega, że na drodze do odbudowy pozycji polskich armatorów może stanąć zagraniczny lobbing.

Plany budowy nowych promów sięgają 2014 roku, czyli drugiego rządu PO-PSL. Miały powstać dwa statki, ale kiedy rok później do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, projekt wyrzucono do kosza. Zamiast tego nowa władza chciała budować promy w Szczecinie. To czasy sławnej stępki, z której finalnie nic nie powstało. Głównie dlatego, że PiS chciało budować statki w stoczni do tego nieprzygotowanej.

Sytuacja zmieniła się w 2021 roku. Zamówiono trzy nowe jednostki w polskiej prywatnej Gdańskiej Stoczni Remontowa. Niewiele brakowało, by również ten projekt upadł.

- Decyzja o budowie promów zapadła jeszcze za poprzedniego rządu. Ale decyzja to nie wszystko. Inwestycja potrzebowała ogromnego finansowania. W 2022 roku sytuacja zmieniła się diametralnie - podkreśla w rozmowie z Interią Jarosław Korpysa, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i specjalista ds. gospodarczych.

Polskie promy w tarapatach

Przez globalną pandemię rażąco wzrosły wtedy koszty pracy i surowców.

- Okazało się, że koszt budowy promu jest o kilkadziesiąt procent większy. Dla stoczni Remontowa to był jeden z największych kontraktów. Gdyby się nie powiódł, mielibyśmy podwójną stratę. Raz, nie byłoby największego promu. Dwa, stocznia straciłaby pracowników i być może zbankrutowała - wyjaśnia profesor Korpysa.

Pieniądze na promy znalazł i dołożył nowy rząd, już po przejęciu władzy w 2023 roku. Kto ma więc rację w sporze o zasługi?

- Można powiedzieć, że ani bez jednych, ani bez drugich tego promu by nie było. Ale dzisiaj ta dyskusja ma znaczenie marginalne - podkreśla dalej nasz rozmówca. Ważniejsze jest, co robiła konkurencja naszych armatorów, kiedy przez 10 lat my próbowaliśmy zbudować cokolwiek.

Presja cenowa na Bałtyku. Konkurencja i statki z Chin

Samochody, ciężarówki, wagony kolejowe i pasażerów pieszych wozi trzech polskich armatorów. Polska Żegluga Bałtycka, Polska Żegluga Morska i Euroafrica. Działają pod dwoma szyldami - Polferries i Unity Line.

- Jeszcze kilkanaście lat temu nasze przedsiębiorstwa miały dominujący udział w rynku, ponad 80 proc. Teraz spadł do 56 proc. - zaznacza profesor Korpysa. Wspomniany rynek to trasy z polskich portów do Skandynawii - z Gdańska do Nynashamn i ze Świnoujścia do Ystad i pobliskiego Trelleborga.

Pierwszy od lat zupełnie nowy i polski statek to Varsovia. Umowę na prom podpisano w 2022 roku. Powstał we Włoszech i pływa w barwach Polferries od 2024. Jantar Unity ruszy w pierwszy rejs 20 stycznia, w 2026 Unity Line dostanie jeszcze jeden prom. Zaplanowano też budowę kolejnego. Zatem Polska zyska cztery nowe jednostki.

Prom Varsovia w barwach Polferries X/Polferries materiał zewnętrzny

Problem w tym, że konkurencja naszych armatorów w tym czasie nie próżnowała.

- Przede wszystkim Niemcy, później doszła do tego Finlandia - wskazuje Korpysa. Niemcy mają swoją markę TT-Line, tymczasem Finowie w ostatnich latach weszli na rynek południowej części Bałtyku dzięki Finnlines. Firma jest częścią włoskiej grupy Grimaldi.

Nie mieliśmy odpowiedniej floty, żeby konkurować. Weszli bardzo duzi gracze, zaczęli oferować niższe stawki i więcej możliwości przewozów. Biznesowo nas wygryźli

Obaj armatorzy zbudowali nowe, duże promy w Chinach. W przemyśle promowym zasada jest prosta: większa jednostka oznacza, że można do niej więcej załadować. Wtedy koszty transportu spadają. Dzięki temu konkurencja może prowadzić agresywną politykę cenową, na którą nie stać Unity Line i Polferries z dotychczasową flotą - przestarzałą i z mniejszymi jednostkami.

- Nie mieliśmy odpowiedniej floty, żeby konkurować. Weszli bardzo duzi gracze, zaczęli oferować niższe stawki i więcej możliwości przewozów. Biznesowo nas wygryźli. Nie mogliśmy też powiedzieć, że nie uznajemy ich w polskich portach, bo mamy zasady rynkowe i Komisja Europejska by się na to nie zgodziła. Każdy ma mieć takie same warunki. Więc gdybyśmy nie budowali nowych promów, oddalibyśmy rynek na Bałtyku jeszcze bardziej - zaznacza nasz rozmówca.

Profesor Korpysa dodaje, że nowe promy nie są rozwiązaniem wszystkich problemów. Polskich armatorów i rządzących czeka jeszcze walka z zagranicznym lobbingiem.

POLSCA. Polscy armatorzy łączą siły

Rząd obecnej koalicji stworzył warunki do połączenia sił PŻM, PŻB i Euroafrica. Będą działać jako jeden podmiot pod nowym szyldem. Podobne plany były już wcześniej, ale Jantar Unity jest pierwszym, który na burcie prezentuje nową nazwę - POLSCA.

- Będziemy mieli konsolidację tych firm, siła oddziaływania na rynek znacznie wzrośnie. Lepiej mieć jeden większy podmiot niż trzy firmy z fragmentarycznym udziałem w rynku. Połączoną flotą lepiej się zarządza. Do tego potrzebne są duże promy, które pozwolą odzyskiwać nasz udział w rynku sprzed 15 lat, czyli prymat na trasach między Polską i Skandynawią - mówi Korpysa.

Profesor zaznacza, że każdy nowy statek to nie tylko 30 lat spokojnej eksploatacji. Nowoczesne promy muszę też być ekologiczne. Dzięki temu będą tańsze w obsłudze, ale też przygotowane na przepisy o normach środowiskowych, tak by unijne prawo nie ograniczało planów armatora.

Co z polską banderą? Ekspert o walce z lobbingiem

- Natomiast jest czasem niezrozumiałe, dlaczego polski prom, wybudowany w polskiej stoczni, pływa pod banderą inną niż polska - mówi Korpysa. Chociażby Jantar Unity pływa pod banderą Cypru.

- Dzieje się tak ze względu na optymalizację podatkową. Obecnie jest procedowany projekt ustawy, która sprawi, że wszystkie statki będą pływały pod polską banderą - dodaje profesor. Nowe prawo musi jeszcze podpisać prezydent.

Przeforsowanie nowych warunków podatkowych to obok połączenia drugie największe wyzwanie dla polskich armatorów. Rozmówca Interii zaznacza, że zagraniczni armatorzy mogą zarzucić polskim przewoźnikom nieuczciwą konkurencję i będą wówczas interweniować na forum Unii Europejskiej.

Prom Nova Star w barwach Polferries w szwedzkim porcie Nynashamn INTERIA.PL

- Komisja będzie mówiła na pewno mocnym głosem, przede wszystkim armatora niemieckiego, który jest dość mocnym graczem. Tutaj jest siła lobbingu politycznego i zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Uważam, że dziś mamy dobre relacje z Komisją Europejską i dobre argumenty. Ze starą flotą nasza siła przekonywania byłaby mniejsza. Będą cztery nowe statki, które spełniają normy środowiskowe. Wydaje się naturalne, że chcemy je skutecznie wykorzystywać - mówi nam Korpysa.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyzwania, trudno nie zakończyć artykułu o promach apelem do ich pasażerów.

- Warto być patriotycznym, również w biznesie. Mamy dwa nowe promy, za chwilę będziemy mieli kolejne dwa. Mam nadzieję, że nasze rodzime i zagraniczne firmy transportowe będą wybierać polskich armatorów. Budujemy duże statki. Ceny, które będzie oferowała POLSCA, są bardzo konkurencyjne do cen armatorów niemieckich czy fińskich - podsumowuje Jarosław Korpysa w rozmowie z Interią.

Jakub Krzywiecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl

