W skrócie W programie pojawiły się kontrowersje dotyczące domniemanego przekazania przez Polskę pocisków przechwytujących do systemów Patriot na Ukrainę.

Przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych wyrazili zróżnicowane opinie na temat potencjalnego wpływu tej decyzji na bezpieczeństwo kraju oraz proces decyzyjny.

Cezary Tomczyk, wiceszef MON zaznaczył w wiadomości SMS dla Polsat News, że wykaz przekazywanych darowizn jest niejawny, nie potwierdzając ani nie zaprzeczając przekazaniu pocisków.

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W programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii doszło do ostrej wymiany zdań po wpisie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który poinformował, że Polska mogła przekazać Ukrainie część pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Sprawa wywołała polityczną burzę i lawinę komentarzy.

Krzysztof Bosak powołał się na wpis jednego z użytkowników platformy X, twierdząc, że w marcu - bez wiedzy Sejmu - rząd miał przekazać Ukrainie "drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot". Jak dodał, chodzi o uzbrojenie kupione przez Polskę w USA w ramach budowy wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej, która - jego zdaniem - nadal nie jest w pełni gotowa.

Na te doniesienia odpowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jego wypowiedź została przytoczona w trakcie programu. Jak przekazał w SMS- ie dla dziennikarza Polsat News Grzegorza Kempki:"Lista przekazywanych donacji jest niejawna".

Patrioty z Polski dla Ukrainy? Burza w studiu Polsat News

Posłanka Nowej Lewiny Anna Maria Żukowska stwierdziła, że taka odpowiedź to w praktyce ani potwierdzenie, ani zaprzeczenie, co pozostawia przestrzeń do politycznych interpretacji.

Poseł Konfederacji Bartosz Pejo ocenił, że sprawa jest bardzo poważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Pejo podkreślał, że jeśli Polska rzeczywiście przekazała elementy systemu Patriot, mogłoby to oznaczać osłabienie własnych zdolności obronnych w czasie, gdy - jak mówił - "państwo powinno przede wszystkim inwestować we własne bezpieczeństwo".

Zaapelował też o jednoznaczną reakcję rządu i ministra obrony narodowej, wskazując na brak oficjalnego, szczegółowego stanowiska w sprawie.

Wicemarszałek Senatu Marszałek Maciej Żywno odniósł się do możliwego tła międzynarodowych decyzj,i dotyczących systemów Patriot i współpracy z USA w ramach NATO. Zwracał uwagę na zależności logistyczne i wojskowe między sojusznikami, wskazując, że część procesów może być wynikiem szerszych ustaleń między państwami.

- Przy wykorzystaniu Patriotów nie jest żadną tajemnicą, że jesteśmy bardzo skorelowani z Amerykanami. Czy to nie jest sytuacja, w której - na przełomie roku, kiedy Stany Zjednoczone były zaangażowane w inne działania, w tym konflikt z Iranem - pojawiał się sygnał o potrzebie przerzucania części zasobów, nie tylko wojsk, ale też sprzętu z Europy? To obszar współpracy NATO i USA, który nie zawsze jest w pełni jawny - tłumaczył.

Jednocześnie dodał, że jeśli temat został upubliczniony, "resort obrony musi na niego odpowiedzieć".

Sprawa Patriotów. "Zdrada" a "decyzje wielopoziomowe"

Poseł Patryk Jaki odniósł się do samej idei przekazania pocisków Patriot, formułując jedno z najbardziej stanowczych stanowisk w programie.

- Tutaj mówimy o pociskach, które miała w dyspozycji już Polska. I jeżeli wy dopuszczacie jakąkolwiek taką możliwość, żeby przekazywać akurat to uzbrojenie, to nie ma i nie może być na to zgody - mówił.

- Nasze niebo może być zagrożone. Mieliśmy już wpady do Polski różnych dronów i jeżeli wy przekazaliście te systemu, to jest po prostu zdrada, bo co innego jest przekazywać stare czołgi sowieckie, a co innego jest przekazywać te baterie, których nie da się inaczej zastąpić - grzmiał w Polsat News przedstawiciel PiS.

Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski podkreślał z kolei złożoność procesu decyzyjnego i rolę sojuszy.

- To są decyzje, które zapadają w porozumieniu prezydenta, ministra obrony narodowej czy rządu. O takich rzeczach to rozmawiają pan prezydent i pan premier Kosiniak-Kamysz - twierdził poseł KO.

Zaznaczył także, iż "bardzo ostrożnie podchodziłby do wypowiedzi pana marszałka Bosaka, bo on ostatnio miał kilka wpisów, które mijają się absolutnie z prawdą".

- Wiemy jedno i to od samego początku wojny na Ukrainie - każdy rząd wspiera Ukrainę, bo wolimy, żeby ta wojna toczyła się za naszymi granicami, a nie tutaj. Musimy zrobić wszystko, żeby ona była jak najdalej od naszych granic - kontynuował.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz odniósł się do sprawy jako do informacji, która początkowo była dla niego zaskoczeniem.

Patrioty dla Ukrainy? Przydacz: Polska zrezygnowała z miejsca w kolejce

- Moje biuro o tym nie wiedziało. Zacząłem to weryfikować - powiedział z kolei Marcin Przydacz szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Jak dodał, po sprawdzeniu dostępnych danych doszedł do wniosku, że scenariusz przekazania pocisków Ukrainie jest możliwy.

- Według moich informacji jest bardzo prawdopodobne, że rząd wiosną przekazywał Ukrainie rakiety do systemów Patriot - stwierdził.

Przydacz zwrócił również uwagę na potencjalny aspekt logistyczny decyzji. W jego ocenie mogło dojść do sytuacji, w której Polska zrezygnowała z wcześniejszego miejsca w kolejce produkcyjnej w USA.

- Według moich informacji jest jeszcze tak, że odstąpiliśmy nawet kolejkę w amerykańskich fabrykach. W tym sensie, że Amerykanie produkują te rakiety - wiadomo, że jest długa kolejka - trzeba czekać bardzo długo. My byliśmy wyżej w kolejce, Ukraińcy byli za nami. I rząd odstąpił Ukrainie swoje miejsce. Także Polacy będą dłużej czekać - mówił.





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