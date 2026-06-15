Polska nie przekazała Ukrainie MiG-ów. Wiceszef MON wskazał warunek, "trwa dialog"

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że cały czas "trwa dialog" i nie doszło jeszcze do przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie. - Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeśli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem - przekazał wiceminister.

Trzy myśliwce MiG-29 lecące na tle jasnego nieba.
Wiceszef MON przekazał, że samoloty MiG-29 nie zostały jeszcze przekazane UkrainiePiotr MoleckiEast News

W skrócie

  • Cezary Tomczyk poinformował, że prowadzone są rozmowy dotyczące przekazania MiG-29 Ukrainie, a warunkiem jest uzgodnienie transferu technologii.
  • Polska zadeklarowała przekazanie MiG-29 w zamian za technologie dronowe.
  • Polska planuje zakup dodatkowych dwóch eskadr F-35 do 2039 roku, a na koniec bieżącego roku w kraju ma być 14 tych samolotów i 64 przeszkolonych pilotów.
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W poniedziałkowej rozmowie w Radiu ZET Cezary Tomczyk powiedział, że polski rząd nie przekazał stronie ukraińskiej MiG-ów.

- Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeśli ta sprawa zostanie domówiona, to sprawa zakończy się sukcesem. Trwa dialog - stwierdził.

"Jeśli sprawa zostanie dopięta". Wiceszef MON wskazał warunek przekazania MiG-ów

- Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc korzystać i przekażemy sprzęt, jeśli sprawa zostanie dopięta - dodał wiceminister.

Sztab Generalny WP poinformował 9 grudnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29 z polskich zasobów w zamian za technologie dronowe. Poradzieckie samoloty bojowe, używane w polskim lotnictwie od 1989 roku, są zastępowane nowocześniejszymi maszynami, w tym szkolno-bojowymi FA-50 i samolotami wielozadaniowymi F-35.

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W poniedziałkowej rozmowie Cezary Tomczyk zapewnił również, że Polska zdecyduje się na dodatkowe dwie eskadry myśliwców F-35 do 2039 roku.

- F-35 nie ma swojego odpowiednika na świecie, żaden samolot nie jest w stanie mu dorównać, jeśli chodzi o jego niewykrywalność dla radarów, awionikę, sprzęt - zaznaczył wiceszef MON.

- Teraz mamy czterech pilotów F-35, mamy kilkunastu pilotów, którzy szkolą się w USA, do końca roku będziemy mieli 14 samolotów w Polsce, a docelowo 64 pilotów F-35 - zapowiedział. Zaznaczył przy tym, że "szkolenie jednego pilota F-35 kosztuje ok. 12 mln dolarów".

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